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СМИ: Саакашвили согласился присоединиться к партии Кличко

Вчера, 11:00
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СМИ: Саакашвили согласился присоединиться к партии Кличко - фото

Mikheil Saakashvili/Facebook

Саакашвили согласен объединиться с УДАРом Виталия Кличко

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили согласился на предложение мэра Киева Виталия Кличко о присоединении к партии УДАР, сообщается в Telegram-канале УП. Off the record.

По данным журналистов, 4 июня Саакашвили встречался с Рухом новых сил и общественными активистами. На встрече он признавал, что планирует присоединиться к команде Кличко.

Сам Саакашвили не может стать народным депутатом, поскольку согласно закону о выборах нардепов, для избрания ему нужно жить в Украине последние 5 лет.

Однако это не мешает ему стать лицом УДАРа и заменить в этой роли Владимира Кличко, который не успевает завершить дела и перейти в политику к досрочным выборам.

Взамен Саакашвили будет предлагать своих людей в список партии Кличко.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко предложил Михеилу Саакашвили возглавить его партию УДАР на выборах в Верховную Раду.

Теги:   Парламентские выборы УДАР Михеил Саакашвили Виталий Кличко

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