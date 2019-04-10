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СМИ рассказали о тактике Порошенко в борьбе с Зеленским: побольше таких "штанг", как с анализами

Сегодня, 11:54
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СМИ рассказали о тактике Порошенко в борьбе с Зеленским: побольше таких "штанг", как с анализами - фото

REUTERS / Viacheslav Ratynskyi

Петр Порошенко

Команда президента Украины Петра Порошенко перед вторым туром хочет максимально использовать ошибки штаба кандидата Владимира Зеленского, пишет Украинская правда.

По данным издания, 8 апреля Порошенко провел встречу с нардепами от фракции БПП, на которой политики пытались выработать действенную стратегию в противостоянии с Зеленским.

"Любое хорошее дело доходит до людей через месяц. С момента, когда оно произойдет, до момента, когда о нем узнают люди на местах, проходит месяц. У нас месяца нет. Поэтому мы будем его провоцировать на дебаты, на другие ошибки. Каждая его "штанга", как с анализами, очень нам помогает. Это очень расхолаживает его избирателей из числа образованной публики", - пояснил один из ближайших соратников Порошенко.

Другой собеседник издания добавил, что президент сказал, что "мы должны побеждать нокаутом".

Ранее кандидат в президенты Зеленский обратился к президенту Петру Порошенко с призывом провести дебаты на Олимпийском стадионе и выдвинул ряд требований, в частности, чтобы кандидаты сдали анализы на наличие алкоголя и наркотиков в организме.

Порошенко согласился с предложением Зеленского провести дебаты на стадионе и сдал анализы в лаборатории НСК Олимпийский. Согласно результатам исследований, алкоголя и наркотических веществ в образцах, отобранных у Порошенко, не было найдено.

Зеленский, в свою очередь, сдал анализы в лаборатории Евролаб, которую связывают с его сторонником Андреем Пальчевским. Согласно результатам анализа, никаких вредных веществ в организме кандидата не было обнаружено, однако бланк с результатами был датирован "задним числом". В Евролабе это объяснили технической ошибкой.

Позже Порошенко заявил, что ждет кандидата Зеленского на дебаты 14 апреля на стадионе НСК Олимпийский.

В ответ на это Зеленский записал видеообращение с требованием провести дебаты 19 апреля.

В БПП же заявили, что Порошенко готов дебатировать с Зеленским и 14, и 19 апреля. 

Глава парламентской фракции БПП Артур Герасимов уточнил, что дата проведения дебатов на Олимпийском может быть именно 14 апреля. А официальные дебаты, согласно действующему законодательству, должны проходить 19 апреля и только в студии общественного вещателя.

В ЦИК также подчеркнули, что официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспільного.

Глава правления НОТУ Зураб Аласания заявил, что проведение дебатов на НСК Олимпийский ориентировочно может стоить 6 млн гривен.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

С 7 апреля украинцы могут подавать заявления на смену места голосования.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко

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