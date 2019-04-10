СМИ: Порошенко заявил, что Зеленского нужно победить нокаутом
Президент Украины Петр Порошенко на закрытой встрече с фракцией БПП требовал активизировать борьбу с Владимиром Зеленским, пишет Украинская правда со ссылкой на источники.
По данным источников издания, на встрече с нардепами Порошенко рассказал, что до сих пор он не работал против Зеленского в полную силу, но пора это изменить.
"Мы воевали с Юлией (Тимошенко), потому что могли сами не пройти во второй тур. Но вообще не обращали внимания на Зеленского. Сейчас я призываю вас работать вместе. Кампания против Зеленского теперь должна стать жесткой", - пересказал слова действующего президента депутат его фракции.
"Президент сказал, что мы должны побеждать нокаутом", - добавил другой народный избранник.
В то же время реалистичного сценария "нокаута" никто из президентского штаба или окружения привести не смог.
Вместе с тем, у президента не исключают возможного проигрыша, но уверяют, что Порошенко не будет фальсифицировать результат или затягивать процесс в судах.
"Он точно не будет держаться за кресло до последнего. Этого не будет. Если он проиграет, то снимет трубку и поздравит Зеленского. Порошенко важно остаться Порошенко", - добавил один из соратников президента.
Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).
Второй тур выборов пройдет 21 апреля.
С 7 апреля украинцы могут подавать заявления на смену места голосования.