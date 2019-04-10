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СМИ: Порошенко заявил, что Зеленского нужно победить нокаутом

Сегодня, 11:25
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СМИ: Порошенко заявил, что Зеленского нужно победить нокаутом - фото

Valentyn Ogirenko/Gleb Garanich/REUTERS

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Президент Украины Петр Порошенко на закрытой встрече с фракцией БПП требовал активизировать борьбу с Владимиром Зеленским, пишет Украинская правда со ссылкой на источники.

По данным источников издания, на встрече с нардепами Порошенко рассказал, что до сих пор он не работал против Зеленского в полную силу, но пора это изменить.

"Мы воевали с Юлией (Тимошенко), потому что могли сами не пройти во второй тур. Но вообще не обращали внимания на Зеленского. Сейчас я призываю вас работать вместе. Кампания против Зеленского теперь должна стать жесткой", - пересказал слова действующего президента депутат его фракции.

"Президент сказал, что мы должны побеждать нокаутом", - добавил другой народный избранник.

В то же время реалистичного сценария "нокаута" никто из президентского штаба или окружения привести не смог.

Вместе с тем, у президента не исключают возможного проигрыша, но уверяют, что Порошенко не будет фальсифицировать результат или затягивать процесс в судах.

"Он точно не будет держаться за кресло до последнего. Этого не будет. Если он проиграет, то снимет трубку и поздравит Зеленского. Порошенко важно остаться Порошенко", - добавил один из соратников президента.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

С 7 апреля украинцы могут подавать заявления на смену места голосования.

Теги:   Владимир Зеленский Петр Порошенко Президентские выборы в Украине 2019

Спецтема   Выборы президента Украины

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