СМИ: Порошенко заявил, что Зеленского нужно победить нокаутом Сегодня, 11:25 6244 Цей матеріал також доступний українською Valentyn Ogirenko/Gleb Garanich/REUTERS Петр Порошенко и Владимир Зеленский Valentyn Ogirenko/Gleb Garanich/REUTERS

Президент Украины Петр Порошенко на закрытой встрече с фракцией БПП требовал активизировать борьбу с Владимиром Зеленским, пишет Украинская правда со ссылкой на источники.

По данным источников издания, на встрече с нардепами Порошенко рассказал, что до сих пор он не работал против Зеленского в полную силу, но пора это изменить.

"Мы воевали с Юлией (Тимошенко), потому что могли сами не пройти во второй тур. Но вообще не обращали внимания на Зеленского. Сейчас я призываю вас работать вместе. Кампания против Зеленского теперь должна стать жесткой", - пересказал слова действующего президента депутат его фракции.

"Президент сказал, что мы должны побеждать нокаутом", - добавил другой народный избранник.

В то же время реалистичного сценария "нокаута" никто из президентского штаба или окружения привести не смог.

Вместе с тем, у президента не исключают возможного проигрыша, но уверяют, что Порошенко не будет фальсифицировать результат или затягивать процесс в судах.

"Он точно не будет держаться за кресло до последнего. Этого не будет. Если он проиграет, то снимет трубку и поздравит Зеленского. Порошенко важно остаться Порошенко", - добавил один из соратников президента.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

С 7 апреля украинцы могут подавать заявления на смену места голосования.