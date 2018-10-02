СМИ: Порошенко наградил советника Трампа именным огнестрельным оружием

Президент Петр Порошенко наградил советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона именным огнестрельным оружием, сообщают Українські Новини со ссылкой на соответствующий указ.

Болтон награжден "за весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества".

Советник Трампа получил пистолет Форт-12 калибра 9-мм с боевым комплектом из 16 патронов.

Корпус пистолета изготавливается из конструкционных сталей, рукоятка - из благородных пород деревьев, внешние детали украшены художественной декоративной резьбой, а на пластине гравируется имя награжденного.

24 августа Болтон пребывал с визитом в Киеве для посещения военного парада по случаю 27-й годовщины независимости Украины и встреч с представителями власти.