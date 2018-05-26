СМИ: Государственную фискальную службу переподчинят непосредственно Кабмину

Минфин больше не будет контролировать решения других ведомств о выделении средств или изменении бюджетных программ

Кабинет министров проголосовал за переподчинение Государственной фискальной службы (ГФСУ) непосредственно Кабмину в обход Мининистерства финансов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Также сообщается, что правительство проголосовало за внесение изменений в регламент Кабмина, согласно которым Минфин исключили из перечня ведомств, чье согласование обязательно для документов, подающихся на рассмотрение правительства.

Отмечается, что это изменение может "превратить Минфин в министерство бухгалтерии и оставить ему лишь головную боль бюджетного планирования и составления формул".

"Когда это решение будет юридически оформлено, Гройсман сможет управлять фискалами напрямую, отдельными поручениями, без лишних глаз и контроля", – пишет редакторка отдела экономики ZN.UA Юлия Самаева.

Ранее сообщалось, что Минфин взял "долларовый" долг на несколько миллиардов гривен.