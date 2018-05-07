СМИ: Экс-министра Николая Рудьковского задержали в Дубае

У экс-нардепа Николая Рудьковского были проблемы с украинским Интерполом

Экс-министра транспорта и связи времен президентства Виктора Ющенко, экс-нардепа от Партии регионов с 2012 по 2014 год Николая Рудьковского задержала миграционная служба ОАЭ в Дубае за поддельный иракский паспорт, сообщает LB.ua со ссылкой на источник.

Как рассказал собеседник издания, задержание произошло в начале апреля, после чего Рудьковский до конца месяца провел в местной тюрьме.

Экс-регионал не обращался в украинскую консульскую службу и не планирует возвращаться в Украину, откуда уехал еще в 2014 году.

По информации источника, в процессе задержания у Рудьковского нашли несколько паспортов других стран.

Украинский загранпаспорт экс-министр получил в посольстве Украины в одной из стран Европы в 2017 году. У Рудьковского было два отечественных загранпаспорта, выданных в 2012 году, один - с шенгенской визой, а другой - с американской туристической визой. В момент получения биометрического паспорта тот, что с Шенгенской визой, был изъят. В другом же была действующая иракская виза, которая несколько раз использовалась.

Рудьковский хотел заняться добычей нефти в иракском Курдистане, однако из-за разногласий с правительством автономии это не осуществилось. Сообщается, что в последнее время Рудьковский занимался строительством трубопровода сжиженного газа в Ираке, куда было привлечено большое количество российских денег.

У экс-нардепа были проблемы с украинским Интерполом, он фигурировал в деле похищения экс-главы Нефтегаздобычи Олега Семинского, среди владельцев которой ранее числились Николай Рудьковский и Нестор Шуфрич. Семинского похитили в 2011 году, а отпустили только через пять лет. Среди заказчиков похищения называлось имя Рудьковского.

Рудьковский был снят с розыска Интерпола, когда Генпрокуратуру возглавлял Виктор Шокин.