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СМИ: Австрия может выдать Фирташа США в начале июля

Сегодня, 08:08
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СМИ: Австрия может выдать Фирташа США в начале июля - фото

НВ

Фирташа могут экстрадировать в США

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ, который сейчас находится в Австрии, в начале июля может быть экстрадирован в США, пишет NBC News со ссылкой на письмо адвоката олигарха федеральному судье в Чикаго.

Отмечается, что Фирташа могут выдать США, если Верховный суд Австрии примет такое решение на заседании 25 июня.

Известно также, что в США адвокат Фирташа просит американское правительство снять с олигарха обвинения в подкупе должностных лиц.

Фирташ с 2014 года безвыездно находится в Австрии, ожидая решения судов различных инстанций о его экстрадиции в США, где против него проводится расследование по обвинению в коррупции. Олигарх находится под домашним арестом после уплаты залога в 125 млн евро.

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Теги:   Австрия США Дмитрий Фирташ

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