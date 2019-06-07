СМИ: Австрия может выдать Фирташа США в начале июля Сегодня, 08:08 Цей матеріал також доступний українською НВ Фирташа могут экстрадировать в США НВ

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ, который сейчас находится в Австрии, в начале июля может быть экстрадирован в США, пишет NBC News со ссылкой на письмо адвоката олигарха федеральному судье в Чикаго.

Отмечается, что Фирташа могут выдать США, если Верховный суд Австрии примет такое решение на заседании 25 июня.



Известно также, что в США адвокат Фирташа просит американское правительство снять с олигарха обвинения в подкупе должностных лиц.

Фирташ с 2014 года безвыездно находится в Австрии, ожидая решения судов различных инстанций о его экстрадиции в США, где против него проводится расследование по обвинению в коррупции. Олигарх находится под домашним арестом после уплаты залога в 125 млн евро.

