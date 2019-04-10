Смешко не примет предложений Зеленского и Порошенко о должностях
Экс-кандидат в президенты Украины и бывший глава СБУ Игорь Смешко не ведет переговоров о будущих
должностях с нынешними лидерами избирательной гонки Владимиром Зеленским и
Петром Порошенко.
Об этом сообщила его пресс-секретарь Зоя Загородняя, пишет УП.
"На самом деле, Игорь Петрович не соглашался и не принимал никаких предложений от ни одного из кандидатов", - сказала она.
Загородняя добавила, что в будущем он также не согласится на предложения от кандидатов.
Ранее СМИ сообщали, что в случае победы Зеленского Игорь Смешко может снова возглавить СБУ.
Позже в штабе шоумена заявили, что данная информация основана на домыслах и предположениях. Там добавили, что идет процесс отбора кандидатур для назначения на госдолжности по компетенции президента.
Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).
За Смешко проголосовали 6,04% украинцев.
Второй тур выборов пройдет 21 апреля.