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Смешко не примет предложений Зеленского и Порошенко о должностях

Сегодня, 13:39
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Смешко не примет предложений Зеленского и Порошенко о должностях - фото

Смешко2019/Facebook

Смешко не ведет переговоров ни с одним из кандидатов

Экс-кандидат в президенты Украины и бывший глава СБУ Игорь Смешко не ведет переговоров о будущих должностях с нынешними лидерами избирательной гонки Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. 

Об этом сообщила его пресс-секретарь Зоя Загородняя, пишет УП.

"На самом деле, Игорь Петрович не соглашался и не принимал никаких предложений от ни одного из кандидатов", - сказала она.

Загородняя добавила, что в будущем он также не согласится на предложения от кандидатов.

Ранее СМИ сообщали, что в случае победы Зеленского Игорь Смешко может снова возглавить СБУ.

Позже в штабе шоумена заявили, что данная информация основана на домыслах и предположениях. Там добавили, что идет процесс отбора кандидатур для назначения на госдолжности по компетенции президента.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

За Смешко проголосовали 6,04% украинцев.

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.


Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Петр Порошенко Владимир Зеленский Игорь Смешко

Спецтема   Выборы президента Украины

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