Смешко назвал первую «десятку» в списке своей партии
Лидер партии Сила и честь Игорь Смешко назвал первые 10 фамилий партийного списка.
Такое объявление он сделал на съезде политсилы, сообщает Громадське.
Кроме самого Смешко, в список вошли:
Елена Сотник — народный депутат от фракции Самопомич;
Рефат Чубаров — председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от БПП;
Владимир Замана — экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Украины;
Ольга Романюк — ученый, бывшая заместитель министра ЖКХ;
Андрей Гайдуцкий — замглавы Фонда госимущества;
Ирина Сысоенко — народный депутат от фракции Самопомич;
Владимир Тимошенко — бывший первый заместитель главы СБУ (2001−2003 и 2005−2007);
Анатолий Макаренко — экс-глава государственной таможенной службы (2009−2010);
и Иван Мирошниченко — народный депутат от фракции Самопомич.
Напомним, Смешко возглавлял СБУ в 2003—2005 годах. С октября 2014 по март 2015 года возглавлял комитет по вопросам разведки при президенте Украины. В первом туре выборов президента Украины 31 марта 2019 Смешко поддержали 6,04% украинцев. Он занял 6 место.