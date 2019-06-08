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Смешко назвал первую «десятку» в списке своей партии

Сегодня, 11:51
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Смешко назвал первую «десятку» в списке своей партии - фото

НВ

Лидер партии Сила и честь Игорь Смешко назвал первые 10 фамилий партийного списка.

Такое объявление он сделал на съезде политсилы, сообщает Громадське.

Кроме самого Смешко, в список вошли:

Елена Сотник — народный депутат от фракции Самопомич;

Рефат Чубаров — председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от БПП;

Владимир Замана — экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Украины;

Ольга Романюк — ученый, бывшая заместитель министра ЖКХ;

Андрей Гайдуцкий — замглавы Фонда госимущества;

Ирина Сысоенко — народный депутат от фракции Самопомич;

Владимир Тимошенко — бывший первый заместитель главы СБУ (2001−2003 и 2005−2007);

Анатолий Макаренко — экс-глава государственной таможенной службы (2009−2010);

и Иван Мирошниченко — народный депутат от фракции Самопомич.

Напомним, Смешко возглавлял СБУ в 2003—2005 годах. С октября 2014 по март 2015 года возглавлял комитет по вопросам разведки при президенте Украины. В первом туре выборов президента Украины 31 марта 2019 Смешко поддержали 6,04% украинцев. Он занял 6 место.

Теги:   Досрочные выборы в ВР Игорь Смешко

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