Смертельное ДТП в Киеве: Высший совет правосудия разрешил арестовать судью Тандыра 27 мая, 17:50 В результате ДТП погиб нацгвардеец (Фото:dbr.gov.ua)

Высший совет правосудия в субботу, 27 мая, разрешил арест главы Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра по делу о смертельном ДТП в Киеве, в результате которого погиб военнослужащий Национальной гвардии.

Обновлено в 18:26. Спикер ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона сообщила, что в Печерском райсуде готовится заседание, на котором будут избирать меру пресечения подозреваемому. Сторона обвинения настаивает на аресте без права залога.

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Об этом сообщает Суспільне.

Судья отрицает, что был пьян, и говорит, что не знает, откуда в его машине бутылка из-под алкоголя: «Может, это с какого-то предыдущего раза осталось».

По словам Тандыра, он не отрицает свою причастность и готов понести наказание, если его вину докажут. Защита судьи заявила, что он не отказывался сдавать биологические образцы. Прокурор уточнил, что Тандыр добровольно сдал только часть анализов и результатов до сих пор нет.

По информации Суспільного, на время расследования судья будет находиться под стражей.

Ранее в Киевской городской прокуратуре сообщили, что у судьи принудительно взяли биологические образцы.

По данным СМИ, в ночь на пятницу, 26 мая, глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии на блокпосту в Киеве. Судью задержали.



Вечером в пятницу ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286−1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, если оно повлекло смерть потерпевшего).