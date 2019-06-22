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В Киеве попрощались с нардепом Тымчуком

Сегодня, 10:43
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В Киеве попрощались с нардепом Тымчуком - фото

Информатор

Тымчука похоронят в Житомирской области

В субботу, 22 июня, в киевском Доме офицеров прощаются с погибшим народным депутатом Дмитрием Тымчуком.

Как сообщает Информатор, проститься с военным и политиком пришли его близкие и коллеги. Возле Дома офицеров и внутри здания много военных.

Траурную церемонию сопровождает военный оркестр.

Проститься с Тымчуком также пришли спикер Рады Андрей Парубий, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, глава МВД Арсен Аваков, лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк, министр образования Лилия Гриневич и другие политики.

Напомним, 19 июня в Киеве нашли мертвым нардепа от Народного фронта Дмитрия Тымчука. Предварительно, погибший получил огнестрельное ранение головы.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Следствие рассматривает самоубийство как основную версию гибели.

Его похоронят на кладбище в Бердичеве Житомирской области.

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Дмитрий Тымчук координировал группу Информационное сопротивление, руководил общественной организацией Центр военно-политических исследований.

Стал широко известен благодаря освещению аннексии Россией Крыма, а также агрессии РФ на Донбассе. Регулярно информировал о ситуации на оккупированных территориях.

Теги:   Похороны Киев Дмитрий Тымчук

Спецтема   Погиб Дмитрий Тымчук

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