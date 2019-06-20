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Была депрессия: в прокуратуре основной версией смерти Тымчука назвали самоубийство

Вчера, 22:13
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Была депрессия: в прокуратуре основной версией смерти Тымчука назвали самоубийство - фото

ИС

Дмитрий Тымчук

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец заявила, что следствие рассматривает самоубийство как основную версию гибели нардепа Дмитрия Тымчука.

Об этом сообщает Громадське.

«Исходя из показаний близких лиц, следствие располагает информацией о том, что последнее время погибший находился в депрессивном состоянии, а последнюю неделю вообще не выходил из дома, как и в день смерти», — рассказала она.

Однако официальную версию объявят после проведения всех следственных действий — допросов лиц, имеющих информацию о причине смерти Тымчука и получения результатов предназначенных судебных экспертиз.

«Кроме того, мы ожидаем письменное заключение экспертов, которые сегодня провели комплексное исследование тела погибшего», — сказала Максимец.

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Напомним, что 19 июня в Киеве нашли мертвым нардепа от Народного фронта Дмитрия Тымчука. Предварительно, погибший получил огнестрельное ранение головы.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Дмитрий Тымчук координировал группу Информационное сопротивление, руководил общественной организацией Центр военно-политических исследований.

Стал широко известен благодаря освещению аннексии Россией Крыма, а также агрессии РФ на Донбассе. Регулярно информировал о ситуации на оккупированных территориях.

Теги:   Прокуратура Киева Дмитрий Тымчук

Спецтема   Погиб Дмитрий Тымчук

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