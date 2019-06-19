Павел Казарин
Дмитрий Тымчук. Такое случается нечасто
Юлия Магдыч
Есть идея для стартапа? Не спешите радоваться
Юрий Витренко
Говорит и показывает Газпром
Анна Деревянко
Стали ли украинцы счастливее. Результаты исследования
Спецтема: Погиб Дмитрий Тымчук Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Смерть Тымчука: полиция открыла дело по статье «умышленное убийство»

Сегодня, 15:34
Цей матеріал також доступний українською
Смерть Тымчука: полиция открыла дело по статье «умышленное убийство» - фото

НПУ

Полиция отрабатывает три основные версии

Полиция начала уголовное производство по факту смерти народного депутата Дмитрия Тымчука.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

Уголовное производство начато по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа полиции Киева.

Для процессуальной координации также приедет руководство прокуратуры города.

Читайте также:
 Огнестрельное ранение головы: глава Нацполиции сообщил обстоятельства гибели Тымчука‏

Ранее стало известно, что в Киеве нашли мертвым нардепа от Народного фронта Дмитрия Тымчука.

По словам депутата от НФ Антона Геращенко, Тымчук смертельно ранил себяво время чистки наградного пистолета.

Читайте также:

Освещал российскую агрессию. Что известно о погибшем нардепе от Народного фронта Дмитрии Тымчуке

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сообщил, что среди версий следствия, в частности, убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

Дмитрий Тымчук координировал группу Информационное сопротивление, руководил общественной организацией Центр военно-политических исследований.

Стал широко известен благодаря освещению аннексии Россией Крыма, а также агрессии РФ на Донбассе. Регулярно информировал о ситуации на оккупированных территориях.

Теги:   Смерть Полиция Умисне вбивство Дмитрий Тымчук

Спецтема   Погиб Дмитрий Тымчук

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

Политика

Сегодня, 16:57

img
Зеленский утвердил состав делегации Украины на Минских переговорах
Политика

Сегодня, 14:02

img
Освещал российскую агрессию. Что известно о погибшем нардепе от Народного фронта Дмитрии Тымчуке
Политика

Сегодня, 12:13

img
Порошенко назвал партию Медведчука главным оппонентом на выборах

ТОП 3

Политика

17 июня, 23:04

img
Основатель 1+1: Зеленскому предстоят страшные дни, месяцы и годы, и он — не Рейган
43720
Политика

Вчера, 11:20

img
Я тебе не бренд. Соцсети осудили Зеленского за сексистскую фразу об украинках
32281
Политика

Вчера, 15:28

img
Фото дня. Владимир Зеленский и Ангела Меркель — первая встреча
14571

Новости Одессы

img
Главврача одесского лечебно-физкультурного диспансера уволили за поборы
img
На одесском Фонтане экскаватор зацепил внедорожник: стоят трамваи, образовались пробки
img
Парковочные войны: жители дома перегородили бетонными блоками участок тротуара, на котором появился незаконный юнипаркер (фото)