Смерть Тымчука: полиция открыла дело по статье «умышленное убийство» Сегодня, 15:34 Цей матеріал також доступний українською НПУ Полиция отрабатывает три основные версии НПУ

Полиция начала уголовное производство по факту смерти народного депутата Дмитрия Тымчука.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

Уголовное производство начато по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа полиции Киева.

Для процессуальной координации также приедет руководство прокуратуры города.

Ранее стало известно, что в Киеве нашли мертвым нардепа от Народного фронта Дмитрия Тымчука.

По словам депутата от НФ Антона Геращенко, Тымчук смертельно ранил себяво время чистки наградного пистолета.

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сообщил, что среди версий следствия, в частности, убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.



Дмитрий Тымчук координировал группу Информационное сопротивление, руководил общественной организацией Центр военно-политических исследований.

Стал широко известен благодаря освещению аннексии Россией Крыма, а также агрессии РФ на Донбассе. Регулярно информировал о ситуации на оккупированных территориях.