Смерть Тымчука: консьержка в доме нардепа заявила, что не видела посторонних Сегодня, 16:47 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба Народного фронта Дмитрий Тымчук пресс-служба Народного фронта

Консьержка в доме, где проживал народный депутат Дмитрий Тымчук, не видела, чтобы в среду, 19 июня к этой семье приходил кто-то посторонний.

Об этом сообщает Укринформ.

«Никто не приходил», — сказала женщина.

По ее словам, Тымчук с женой проживал в этом доме около года, а их семья была хорошей, спокойной и супруги всегда здоровались.

Консьержка добавила, что гости к ним приходили нечасто.

Напомним, что 19 июня в Киеве нашли мертвым нардепа от Народного фронта Дмитрия Тымчука. Предварительно, погибший получил огнестрельное ранение головы.

По словам депутата от НФ Антона Геращенко, Тымчук смертельно ранил себя во время чистки наградного пистолета.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Дмитрий Тымчук координировал группу Информационное сопротивление, руководил общественной организацией Центр военно-политических исследований.

Стал широко известен благодаря освещению аннексии Россией Крыма, а также агрессии РФ на Донбассе. Регулярно информировал о ситуации на оккупированных территориях.