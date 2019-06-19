Павел Казарин
Дмитрий Тымчук. Такое случается нечасто
Юлия Магдыч
Есть идея для стартапа? Не спешите радоваться
Юрий Витренко
Говорит и показывает Газпром
Анна Деревянко
Стали ли украинцы счастливее. Результаты исследования
Спецтема: Погиб Дмитрий Тымчук Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Смерть Тымчука: консьержка в доме нардепа заявила, что не видела посторонних

Сегодня, 16:47
Цей матеріал також доступний українською
Смерть Тымчука: консьержка в доме нардепа заявила, что не видела посторонних - фото

пресс-служба Народного фронта

Дмитрий Тымчук

Консьержка в доме, где проживал народный депутат Дмитрий Тымчук, не видела, чтобы в среду, 19 июня к этой семье приходил кто-то посторонний.

Об этом сообщает Укринформ.

«Никто не приходил», — сказала женщина.

По ее словам, Тымчук с женой проживал в этом доме около года, а их семья была хорошей, спокойной и супруги всегда здоровались.

Консьержка добавила, что гости к ним приходили нечасто.

Читайте также:

Освещал российскую агрессию. Что известно о погибшем нардепе от Народного фронта Дмитрии Тымчуке

Напомним, что 19 июня в Киеве нашли мертвым нардепа от Народного фронта Дмитрия Тымчука. Предварительно, погибший получил огнестрельное ранение головы.

По словам депутата от НФ Антона Геращенко, Тымчук смертельно ранил себя во время чистки наградного пистолета.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Дмитрий Тымчук координировал группу Информационное сопротивление, руководил общественной организацией Центр военно-политических исследований.

Стал широко известен благодаря освещению аннексии Россией Крыма, а также агрессии РФ на Донбассе. Регулярно информировал о ситуации на оккупированных территориях.

Теги:   Нардепы Дмитрий Тымчук

Спецтема   Погиб Дмитрий Тымчук

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

События

Сегодня, 14:17

img
Возвращение проспекта Жукова: Кабмин проверит законность решения горсовета Харькова
Футбол

Сегодня, 14:17

img
Украинский защитник Шахтера перешел в российский клуб
Ритейл/Недвижимость

Сегодня, 10:30

img
Коворкинги и виртуальная реальность. Что будет с торговыми центрами через 10 лет

ТОП 3

Политика

17 июня, 23:04

img
Основатель 1+1: Зеленскому предстоят страшные дни, месяцы и годы, и он — не Рейган
43757
Политика

Вчера, 11:20

img
Я тебе не бренд. Соцсети осудили Зеленского за сексистскую фразу об украинках
32322
Политика

Вчера, 15:28

img
Фото дня. Владимир Зеленский и Ангела Меркель — первая встреча
14596

Новости Одессы

img
Главврача одесского лечебно-физкультурного диспансера уволили за поборы
img
На одесском Фонтане экскаватор зацепил внедорожник: стоят трамваи, образовались пробки
img
Парковочные войны: жители дома перегородили бетонными блоками участок тротуара, на котором появился незаконный юнипаркер (фото)