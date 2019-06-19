Смерть Тымчука: близкий к нардепу человек заявил о пропаже в доме ювелирных украшений Вчера, 22:10 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба Народного фронта Дмитрий Тымчук пресс-служба Народного фронта

Близкий к погибшему нардепу Дмитрию Тымчуку человек заявил о возможном отсутствии в его доме нескольких ювелирных изделий.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

Напомним, что 19 июня в Киеве нашли мертвым нардепа от Народного фронта Дмитрия Тымчука. Предварительно, погибший получил огнестрельное ранение головы.

По словам депутата от НФ Антона Геращенко, Тымчук смертельно ранил себя во время чистки наградного пистолета.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Дмитрий Тымчук координировал группу Информационное сопротивление, руководил общественной организацией Центр военно-политических исследований.

Стал широко известен благодаря освещению аннексии Россией Крыма, а также агрессии РФ на Донбассе. Регулярно информировал о ситуации на оккупированных территориях.