70 лет со дня смерти Сталина. В ГУР провели аналогии между советским и современным российским диктаторами 5 марта, 18:41 Иосиф Сталин (Фото:Снимок из газеты Коммунисты, 1953 год / Wikipedia)

Ровно 70 лет назад, 5 марта 1953, умер советский диктатор Иосиф Сталин. Он, как и его современный российский коллега Владимир Путин, стремился уничтожить украинцев, отметило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Как указали в ГУР, анализ захватнических планов и поведения агрессора показывет, что практики сталинизма стали для Путина «настольной книгой». Так же, как и в СССР, Путин применяет тотальную цензуру, агрессивную пропаганду, жестокие расправы над инакомыслящими и культ страха у подчиненных.



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«И Путин, и Сталин — болезненные параноики. Потеря личной власти — их сокровенный страх», — говорится в сообщении.

Разведчики добавили, что военные преступления, совершенные россиянами во время агрессии против Украины, доказали путинское копирование Сталина в стремлении к геноциду украинской нации.

В то же время смерть Сталина и предопределенные ею события в Москве дают понимание, что может произойти с Россией после военного поражения и исчезновения Путина. Речь идет о борьбе за власть, развенчивании культа личности, коротком мгновении «оттепели», а дальше — о новом этапе репрессий и агрессии, считают в разведке.

«Следовательно, для устойчивого мира в Европе после победы над агрессивной Россией, ключевой задачей для Украины и цивилизованного мира должно стать окончательное разрушение сталинско-путинского образования, а не передвижение нар в тюрьме народов», — резюмировали в ГУР.