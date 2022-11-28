ВСК призвала дополнительно расследовать смерть нардепа Полякова и заявляет о нарушениях 28 ноября, 22:20 Антон Поляков (Фото:Антон Поляков/Facebook)

Парламентская временная следственная комиссия призвала провести дополнительное расследование обстоятельств смерти нардепа от фракции Слуга народа Антона Полякова.

Об этом говорится в предварительном отчете, опубликованном на сайте Рады.

ВСК пришла к выводу, что в ходе досудебного расследования обстоятельства смерти нардепа фактически не были установлены. В частности, неизвестно, как ядовитое вещество попало в организм Полякова, и откуда оно взялось.

Видео дня

Члены ВСК также считают, что правоохранительные органы не прибегли к действиям по задержанию граждан, которые могут быть причастны к смерти нардепа, позволив им беспрепятственно уехать в Россию.

Также, по мнению членов комиссии, чиновники Киевской городской прокуратуры блокировали работу ВСК и органов досудебного расследования, действовали неудовлетворительно и не на должном уровне.

«Установлено, что в ходе досудебного расследования есть необходимость проведения определенного объема дополнительных следственных и процессуальных действий в целях полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств смерти Полякова А.Е. и установление истины в уголовном производстве», — говорится в отчете.

Окончательный отчет ВСК будет оглашен до 17 мая 2023 года.

Антон Поляков умер в ночь на 8 октября в Днепровском районе Киева. Депутата в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в такси, которое остановили за нарушение правил дорожного движения.

По результатам вскрытия, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. В МВД ранее подтвердили, что в организме нардепа обнаружили алкоголь и метадон.