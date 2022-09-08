Зеленские выразили соболезнования британскому народу в связи со смертью Елизаветы II
Королева Елизавета II в 2012 году (Фото:REUTERS/Alastair Grant/Pool via REUTERS)
Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская отреагировали на смерть королевы Великобритании Елизаветы II в четверг, 8 сентября.
Глава украинского государства в Twitter от имени украинцев выразил соболезнования королевской семье, всему Соединенному Королевству и странам Содружества наций.
«С глубокой грустью узнали о смерти Ее Величества Королевы Елизаветы II… Наши мысли и молитвы с вами», — написал Зеленский.
Елена Зеленская написала, что королева останется в сердцах и мыслях миллионов людей по всему миру.
«Глубоко грущу, что от нас ушла Королева Елизавета II. Необычайный человек, мать нации, ставшая легендой при жизни… Мои искренние соболезнования королевской семье и всему народу Великобритании», — сказано в сообщении.
Королева Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет. Ранее 8 сентября врачи британской королевы выразили обеспокоенность состоянием ее здоровья. В шотландскую резиденцию монарха прибыли ее дети и внуки. У королевы четверо детей, восемь внуков и 12 правнуков.
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