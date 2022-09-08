Зеленские выразили соболезнования британскому народу в связи со смертью Елизаветы II

8 сентября, 21:07
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Королева Елизавета II в 2012 году (Фото:REUTERS/Alastair Grant/Pool via REUTERS)

Королева Елизавета II в 2012 году (Фото:REUTERS/Alastair Grant/Pool via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская отреагировали на смерть королевы Великобритании Елизаветы II в четверг, 8 сентября.

Глава украинского государства в Twitter от имени украинцев выразил соболезнования королевской семье, всему Соединенному Королевству и странам Содружества наций.

«С глубокой грустью узнали о смерти Ее Величества Королевы Елизаветы II… Наши мысли и молитвы с вами», — написал Зеленский.

Видео дня

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1567935018516766721

Елена Зеленская написала, что королева останется в сердцах и мыслях миллионов людей по всему миру.

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«Глубоко грущу, что от нас ушла Королева Елизавета II. Необычайный человек, мать нации, ставшая легендой при жизни… Мои искренние соболезнования королевской семье и всему народу Великобритании», — сказано в сообщении.

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https://twitter.com/ZelenskaUA/status/1567934358513750016

Королева Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет. Ранее 8 сентября врачи британской королевы выразили обеспокоенность состоянием ее здоровья. В шотландскую резиденцию монарха прибыли ее дети и внуки. У королевы четверо детей, восемь внуков и 12 правнуков.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Королева Великобритания Владимир Зеленский Королева Елизавета II Елена Зеленская Украина-Великобритания

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