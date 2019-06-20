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Группа Информационное сопротивление обнародовала заявление после смерти Тымчука

Сегодня, 11:33
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Группа Информационное сопротивление обнародовала заявление после смерти Тымчука - фото

ИС

Тымчук умер в своей квартире

Группа Информационный сопротивление поблагодарила всех неравнодушных за слова поддержки и сочувствия из-за смерти ее сооснователя Дмитрия Тымчука.

«Обращаемся к отечественным и зарубежным СМИ, а также всем тем, кого не оставила равнодушными эта трагедия. Просим не распространять домыслов о ее причинах и обстоятельствах. Считаем необходимым дождаться официальных результатов следствия», — заявили там.

В ИС добавили, что Тымчук всегда был полон новых идей и творческих планов.

«И мы продолжим дело, которое было смыслом его жизни. Группа Информационное сопротивление и в дальнейшем всеми силами будет отстаивать национальные интересы Украины. И мы обязательно реализуем все планы, к которым имел отношение наш погибший коллега», — резюмировали в организации.

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Напомним, что 19 июня в Киеве нашли мертвым нардепа от Народного фронта Дмитрия Тымчука. Предварительно, погибший получил огнестрельное ранение головы.

По словам депутата от НФ Антона Геращенко, Тымчук смертельно ранил себя во время чистки наградного пистолета.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сообщил, что среди версий следствия, в частности, убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

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Дмитрий Тымчук координировал группу Информационное сопротивление, руководил общественной организацией Центр военно-политических исследований.

Стал широко известен благодаря освещению аннексии Россией Крыма, а также агрессии РФ на Донбассе. Регулярно информировал о ситуации на оккупированных территориях.

Теги:   Смерть Информационное Сопротивление. Дмитрий Тымчук

Спецтема   Погиб Дмитрий Тымчук

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