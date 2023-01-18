«Аваков не вернется. Это исключено». Интервью NV с Александром Мартыненко — о потере Монастырского, его преемнике и изменениях в МВД 18 января, 18:44 Эксклюзив NV Денис Монастырский погиб во время падения вертолета в Броварах (Фото:МВД Украины / Facebook)

Он будет занимать эту должность до назначения Верховной Радой министра.

Кто им может стать и чем запомнились бывшие руководители структуры — Денис Монастырский и Евгений Енин, — генеральный директор информационного агентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко рассказал в интервью Radio NV.

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— Люди, занимавшиеся руководством Министерства внутренних дел, погибли. Что это значит для всей структуры?

— Это потеря для структуры, безусловно. Потому что и Монастырский, и Енин имели непосредственное отношение к координации всей работы этого министерства. Оно очень большое, как известно, там много разных подразделений. Потому, безусловно, это утрата. Причем утрата очень тяжелая.

С другой стороны, это не значит, что прямо сегодня Министерство не работает, и все ждут нового руководителя. Безусловно, нет. Все равно структурные подразделения руководителей своих имеют, они работают, как работали.

Речь идет прежде всего о потерях в координации, в развитии, во многом. Потому что и Монастырский и Енин, безусловно, были на месте. Думаю, что руководство МВД было одним из самых сильных у нас — не только среди других министерств, но и по сравнению с предшественниками.

— Должность министра внутренних дел исторически всегда была политической. Насколько важна роль личности, возглавляющей министерство? Можно ли это сейчас оценить?

— Вы знаете, не думаю, что роль личности можно как-то в баллах оценить. Безусловно, каждый руководитель важен, особенно во время войны, особенно в силовом ведомстве. Важен его опыт, его навыки, умение работать, умение управлять, поэтому это совершенно необходимо. И это одна из самых главных структур сегодня, потому что у них очень много разных полномочий. При том что есть руководители у каждого из подразделений свои.

Тем не менее, все равно министерство — это единый организм. Поэтому это необходимо.

Это раньше было политическое назначение. Сейчас военное время, мы в войне. Поэтому я не думаю, что будет правило, которое будут обязательно соблюдать при назначении. Это может быть военный человек. Это может быть кто угодно, не обязательно политик. Время политиков сейчас, как известно, уже прошло. У нас война, поэтому мне кажется, политик сейчас наименее необходим на этой новой должности.

— После гибели министра внутренних дел министерство может возглавить один из его заместителей. Я посмотрел, их пять: Богдан Драпятый, Мэри Акопян, Сергей Гончаров, Екатерина Павличенко и Игорь Бондаренко. Сейчас больше говорят о том, что, возможно, Богдан Драпятый возглавит министерство. Знаете ли вы об этих заместителях? Известно ли вам что-нибудь о том, как они работали в МВД или в других структурах?

— Я не очень хорошо их знал, потому что очень много было внимания к Монастырскому и первому заместителю Енину. Они действительно были известными фигурами. Все остальные заместители, я так понимаю, занимались конкретными участками, поэтому не очень их хорошо знаю.

Мы посмотрим, кто будет руководить министерством. Решение будет принимать президент. Назначен временно исполняющий обязанности для того, чтобы не страдала структура и не страдал аппарат. Есть много вещей, для которых необходим именно министр, в том числе документальные. А уже в ближайшие дни (надеюсь, это не будет долго) будет решен вопрос, кто возглавит министерство.

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— Одной из задач нашего врага было максимально посеять хаос в государственных структурах Украины, когда начиналось широкомасштабное вторжение. Но мы увидели, что система осталась устойчивой, несмотря на критику до войны. Анализируя эти 10 месяцев или, возможно, первые два месяца большого вторжения, как вы думаете, почему эта система все же не оправдала надежды наших врагов?

— Потому что она была реформирована все же. Надо отдать должное, кстати, и [бывшему главе МВД Арсену] Авакову. Начиная с 2014 года шло реформирование структуры. Чтобы там ни говорили, что они их не изменили, что это те же полицейские — ничего подобного, министерство изменилось.

Безусловно, и ошибки были, и все было, но помним: в свое время структуры МВД считались наиболее коррумпированными, наиболее неэффективными. За все это время, с 2014 по 2021 год реформа действительно прошла. И она была достаточно, как показал опыт, эффективна. Потому и предателей не так много как могло быть раньше, как мы знаем. В 2014 году мы увидели, что структуру МВД многие предали. А сейчас действительно прошло кадровое обновление, пришли новые люди, и вот результат. В том числе, конечно, это заслуга министра, который был последние 2 года.

— Вы уже упомянули Авакова, он был на этой должности, возможно, дольше всех. Денис Монастырский сменил его на этом посту. Монастырский входил в команду президента Зеленского, то есть он человек приближенный к Зеленскому. Как можно оценить, что происходило в МВД после Авакова? Можно ли говорить, что наконец-то пришел в эту структуру технократ, эффективный менеджер, а не политический деятель?

— Так можно сказать, конечно. Исходя, например, из частоты упоминания того же Монастырского в медиа. Если приходит политический деятель, если это политическая фигура, он живет в политическом мире, то есть активно работает с медиа, в соцсетях для того, чтобы просто себя готовить, готовить свое будущее.

Как мы все знаем, Монастырского было очень мало в СМИ, потому что он занимался делом, как технократ. Как и Енин. Именно поэтому я считаю, что это министерство было очень сильным, потому что в это военное время оно должно быть именно таким. Я думаю, что даже повторить его [успех], заменить равноценно будет невозможно, к сожалению.

— Когда «свой» человек на этой должности, что он обеспечивал?

— Знаете, раньше — достаточно много. Потому что у министра внутренних дел в свое время было очень много таких полномочий, которыми он пользовался в качестве подарков для руководства, для друзей. Мы можем вспомнить так называемые «вездеходы», то есть пропуски, которые выдавались водителям, которые показывались ГАИшникам тогда еще, а они после этого брали «под козырек» и пропускали машины. В повседневной жизни для крупных руководителей или крупного бизнеса это была очень полезная вещь.

Вопрос охраны. В МВД всегда были охранные структуры, которые могли охранять, могли не охранять кого-либо, по желанию или за деньги.

Это вопрос документов, миграционная служба. Как известно, она была в МВД. В то время, когда она там была, это был вопрос паспортизации, гражданства в том числе, это документы.

Возможно, это не так важно было для строительства государства, как СБУ, например. Здесь функции, с одной стороны, открытые, а с другой стороны — очень важные в повседневной жизни для многих. Поэтому и свой человек должен быть. И, конечно, открытие уголовных дел (на местном особенно уровне) против тех, против кого нужно их возбудить.

— Заместителем главы Офиса президента по вопросам правоохранительных органов является Олег Татаров. Много вопросов относительно господина Татарова, относительно его прошлого. И вообще сейчас, когда критикуют Офис президента или его действия, сразу же вспоминают Татарова. Вы понимаете, какой остается его роль? Учитывая, какой негатив существует в независимых медиа касательно Татарова, есть ли у вас понимание, почему Офис президента его не сменит? Почему он так влиятелен?

— Честно и откровенно: я не могу сейчас ничего сказать о влиятельности Татарова. Говоря о тех, кто сегодня погиб, могу сказать, что и Монастырский, и Енин были людьми достаточно самостоятельными, насколько я знаю. У них был прямой контакт с президентом, без Татарова. По крайней мере, у министра.

Что Татаров сделал такого за последние два года, что свидетельствовало бы о его сопротивлении реформам? У меня нет такой информации. Конечно, есть прошлое, которое всегда вспоминают. Портнов и так далее. Я прекрасно понимаю, что прошлое никуда не денется, оно остается с нами. А по поводу настоящего — не знаю. Сказать моменты, где Татаров навредил государству за последние 10 месяцев, например, не могу, у меня нет такой информации.

— Мы понимаем, какую важную роль сейчас играет МВД и на деоккупированных территориях, и вообще, ведь Украина остается в состоянии войны. Чего вы ожидаете сейчас от нового руководителя?

— Я ожидаю от нового руководителя, что он очень быстро сможет взять все эти рычаги, которые у руководства есть, в свои руки и сделать так, чтобы не было дискоординации в работе этого очень большого министерства, чтобы оно оставалось управляемым. Это очень трудная задача, потому что министерство большое.

Это должен быть человек с опытом руководства, с одной стороны. Кроме того, человек, готовый работать сегодня по 18−20 часов в сутки. И, конечно, профессионально работать. Таких людей не слишком много. На самом деле, такие люди всегда в дефиците. Но мне кажется, найти их все же можно. И в самой структуре, возможно, и за ее пределами.

Я не думаю, что это будет политик, просто депутат, который ничем не руководил. Это было бы недальновидно назначать такого человека.

Думаю, это должен быть человек военный. Военный в широком смысле слова, не обязательно из ВСУ. А все же мне кажется, что сейчас нужен такой человек. Но это моя точка зрения. Возможно, у руководства будет другое мнение.

— Возвращения Авакова вы не ожидаете?

– Нет, абсолютно. Это исключено.