Смена власти в Коцюбинском: суд вынес новое решение

Член Блока Петра Порошенко Ольга Матюшина на сегодняшний день не является главой поселка Коцюбинское Киевской области, говорится в опеределении Киевского окружного административного суда Киева.

Копию документа предоставил НВ Николай Еременко, который был назначен исполняющим обязанности секретаря совета.

Он сообщил, что одновременно решение сельсовета Коцюбинского о вотуме недоверия Матюшиной и назначения его исполняющим обязанности секретаря совета является действительным.

12 марта главу Коцюбинского поселкового совета Ольгу Матюшину отстранили от должности после общественных слушаний о присоединении поселка к Киеву. На сайте Ирпенского вестника (официальное издание мэрии Ирпеня), указано, что 7 марта на внеочередной сессии Коцюбинского поселкового совета путем тайного голосования Матюшиной выразили недоверие.

10 апреля стало известно, что председателем Коцюбинского поселкового совета снова назначили Николая Еременко.

Местные СМИ причиной конфликта в поселковом совете Коцюбинского называют возможное присоединение поселка к Ирпеню или Киеву.

20 мая 2015 депутаты Коцюбинского поселкового совета приняли решение о присоединении к городу Ирпень. По словам местных жителей, произошло это без обсуждения - мнение общества об объединении никто не спросил.

В мае 2016 Киевский апелляционный админсуд признал противоправным и отменил решения Коцюбинского поселкового совета о присоединении поселка к Ирпеню без надлежащего проведения общественных обсуждений.

3 марта в Коцюбинском на общественных слушаниях большинство присутствующих проголосовали за присоединение поселка к Киеву.