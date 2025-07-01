Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, специалист по конституционному праву Федор Вениславский в интервью Radio NV — о предстоящих послевоенных выборах, смене правительства уже в июле и коррупционном деле вице-премьера Алексея Чернышова.

— Давайте начнем с выборов. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент работает над созданием специального законопроекта для проведения выборов после войны. Есть ли уже какое-то понимание, когда этот законопроект может быть готов?

— Работа над таким законопроектом ведется уже длительное время с участием и представителей Центральной избирательной комиссии, и наших международных партнеров, потому что в любом случае по завершению правового режима военного положения мы столкнемся с целым рядом таких ситуаций, связанных с избирательным процессом, которых в мирное время не существовало.

И уже был целый ряд различных конференций и круглых столов по этому вопросу.