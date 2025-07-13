По данным РБК-Украина и Суспільного, Денис Шмыгаль станет министром обороны, а Юлия Свириденко — премьер-министеркой (Фото: Денис Шмыгаль via Telegram, Юлия Свириденко via Facebook)

Новое правительство в Украине может появиться уже на следующей неделе, его возглавит Юлия Свириденко, которая сейчас занимает должность первого вице-премьера — министра экономики Украины, а нынешний премьер Денис Шмыгаль должен возглавить министерство обороны, сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

Собеседник издания заявил, что президент Владимир Зеленский уже принял соответствующее решение.

По его данным, Рустем Умеров, который сейчас является министром обороны, будет назначен послом Украины в США.

Также источник издания заявил, что в новом Кабмине будут объединены некоторые министерства и произойдет общее перераспределение полномочий внутри правительства. Несколько министров, перечень которых еще определяется, потеряют свои должности, добавило РБК-Украина.

Суспільне со ссылкой на информированного собеседника из окружения президента тоже сообщило, что Зеленский предложит должность премьера Свириденко. По данным источника канала, завтра президент встретится с ней, чтобы обсудить формат и членов нового Кабмина.

В публикации Суспільного тоже говорится, что кандидатуру Шмыгаля могут вынести на министра обороны вместо Умерова, которого номинируют на должность посла Украины в США.

Суспільне добавило, что на полях конференции по восстановлению в Риме Свириденко заявила, что ей пока не поступали предложения возглавить Кабмин.

Смена правительства — что известно

16 июня народный депутат Украины Ярослав Железняк предположил, что Офис президента в ближайшее время может планировать отставку Шмыгаля и всего правительства. Он утверждал, что это подтвердили «сразу три источника». Нардеп объяснял это тем, что правительство потеряло поддержку даже среди своих депутатов, а его провалы «только накапливаются».

Нардеп писал, что единственной кандидаткой на замену Шмыгалю осталась Юлия Свириденко. Он предполагал, что для того, чтобы сделать отставку Шмыгаля возможной, в закон О правовом режиме военного положения внесут соответствующую правку в июне.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о якобы отставке Шмыгаля.

30 июня Украинская правда сообщила, что во время кадровых перестановок в правительстве новой премьер-министеркой Украины могут назначить Юлию Свириденко, а министр обороны Рустем Умеров останется на своей должности.

12 июля Зеленский сообщил, что провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым, и намекнул на его увольнение.

13 июля Зеленский заявил, что провел совещание со Шмыгалем, во время которого они обсудили и стратегические шаги по трансформации системы исполнительной власти.

Президент также анонсировал кадровые изменения в ключевых дипломатических должностях и отметил необходимость усиления экономической устойчивости государства.

