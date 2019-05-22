Службу внешней разведки может возглавить нардеп Бухарев — СМИ
Главой Службы внешней разведки может стать народный
депутат Владислав Бухарев, сообщает LB.ua со ссылкой на информированные источники.
По словам собеседников, в Администрации
президента обсуждают его кандидатуру, однако окончательное решение еще не утверждено.
Источник оценил назначение Бухарева главой СВР
как очень высокое.
Владислав Бухарев — член фракции ВО Батькивщина.
На выборах в 2014 году баллотировался по одномандатному избирательному округу в Сумской области.
До избрания в Раду занимал должность офицера
по особым поручениям аппарата председателя Службы безопасности Украины. Работал
на оперативных и руководящих должностях в органах СБУ с 1992 года.