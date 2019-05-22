Службу внешней разведки может возглавить нардеп Бухарев — СМИ Вчера, 22:48 2068 Цей матеріал також доступний українською ВАДИМ ЧУПРИНА / Wikipedia Владислав Бухарев ВАДИМ ЧУПРИНА / Wikipedia

Главой Службы внешней разведки может стать народный депутат Владислав Бухарев, сообщает LB.ua со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников, в Администрации президента обсуждают его кандидатуру, однако окончательное решение еще не утверждено.

Источник оценил назначение Бухарева главой СВР как очень высокое.

Владислав Бухарев — член фракции ВО Батькивщина. На выборах в 2014 году баллотировался по одномандатному избирательному округу в Сумской области.

До избрания в Раду занимал должность офицера по особым поручениям аппарата председателя Службы безопасности Украины. Работал на оперативных и руководящих должностях в органах СБУ с 1992 года.