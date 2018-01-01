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Служба внешней разведки Украины выходит из договора о сотрудничестве с СНГ

Сегодня, 18:55
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Участие Украины в этом договоре в СВР назвали "абсурдом"

Фото: kupola.kiev.ua

Согласно поручению президента Украины Петра Порошенко Служба внешней разведки страны начала процедуру выхода из Соглашения о принципах и основных направлениях сотрудничества органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ от 1992 года.

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Как сообщили в СВР, на фоне российской агрессии, которая длится уже пятый год, участие в этом договоре украинской стороны "является абсурдным".

При этом в ведомстве отметили, что глава внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее в интервью российским пропагандистским СМИ вполне откровенно рассказывал о враждебной настроенности спецслужб РФ к Украине.

Ранее сообщалось, что контрразведка СБУ подтвердила наличие гражданства РФ у семьи первого замглавы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко.

Теги:   Служба внешней разведки Спецслужбы РФ СНГ Россия

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