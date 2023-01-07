«Не последний раз». ПЦУ сможет и дальше проводить службы в Киево-Печерской лавре — Госэтнополитики 7 января, 11:07 Киево-Печерская лавра (Фото:Maxym Marusenko/NurPhoto via Reuters)

В Госэтнополитике считают, что Православная церковь Украины сможет проводить богослужения в Киево-Печерской лавре и после рождественской службы в Успенском соборе.

Об этом заявил глава ведомства Виктор Еленский в эфире Радио Свобода.

Он отметил, что Лавра принадлежит государству, которое дает возможность служить в ней.

«Думаю, что это далеко не в последний раз, когда ПЦУ будет служить в соборах Лавры. Очевидно монастырская братия, и не только Киево-Печерской лавры, будут решать: будут ли они принадлежать к Московскому патриархату или — как это есть настроение среди многих священников, духовенства, среди монашества — они эту связь прервут», — сказал Еленский.

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5 января Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры, которые арендовала УПЦ МП, вернули государству. Решение приняла комиссия, которая занималась инвентаризацией имущества и осматривала здания.

Еще за день до этого пресс-служба ПЦУ сообщила, что митрополит Епифаний проведет рождественскую службу 7 января в Успенском соборе, а церковь получила разрешение на это.

В УПЦ МП 5 января заявили, что предстоятель ПЦУ Епифаний не имеет разрешения на анонсированное ранее богослужение в Лавре. Но на следующий день стало известно, что рождественская служба ПЦУ в Успенском соборе все же состоится: Церковь заключила соответствующее соглашение с Нацзаповедником.

Однако в Хозяйственном суде Киева зарегистрировали иск УПЦ МП к Нацзаповеднику. В УПЦ МП утверждают, что руководство заповедника расторгло договор аренды храмов незаконно.

Инфографика: NV