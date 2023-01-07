Никто больше не будет делать украинское чужим в Лавре — Зеленский 7 января, 20:17 Купола Успенского собора Лавры 6 января 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в субботу, 7 января, прокомментировал рождественское богослужение предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Глава государства сказал, что был рад видеть так много людей и защитников Украины на службе в Лавре — «в том святом месте, которое является одним из истоков украинской культурной традиции».



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«Очень важно, что в Лавре сегодня прозвучала и еще будет звучать искренняя молитва за Украину и что никто больше не будет делать украинское чужим в Лавре. Украинская независимость должна быть крепкой во всех ее элементах и будет такой. Всегда», — подчеркнул он.

7 января митрополит Епифаний впервые провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. На службу пришло столько людей, что некоторым не хватило места внутри собора.

В Госслужбе по этнополитике и свободе совести считают, что ПЦУ сможет проводить богослужения в храмах Киево-Печерской лавры и в будущем.

1 декабря СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом, а также внести на рассмотрение правительства законопроект о том, что в Украине не могут действовать религиозные организации, «аффилированные с центрами влияния в РФ».



СБУ проводит проверки в монастырях УПЦ (МП) по всей Украине. Во многих случаях спецслужба находит антиукраинскую литературу и символику.



В конце декабря наместник Лавры митрополит Павел записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что 31 декабря 2022 года у УПЦ (МП) заканчивается срок аренды Успенского собора и Трапезной церкви на территории Лавры. Он просил главу государства не принимать решение об окончании сроков аренды.



Позже глава Министерства культуры и информполитики Александр Ткаченко сказал, что ведомство будет рекомендовать не продлевать соглашение об аренде.



5 января Успенский собор и Трапезную церковь Лавры вернули государству. Решение приняла комиссия, которая занималась инвентаризацией имущества и осматривала здания.

