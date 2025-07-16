Украинцы в возрасте 60+ смогут служить в ВСУ по контракту: Верховная Рада приняла закон

Граждане в возрасте 60+ лет смогут служить в ВСУ по контракту (Фото: Винницкий областной ТЦК и СП)

Верховная Рада поддержала закон, который позволяет заключать контракты на прохождение военной службы лицам, достигшим 60-летнего возраста, но имеющим надлежащее состояние здоровья и желание продолжить службу.

Об этом в среду, 16 июля, сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.

По его словам, законопроект № 13229 во втором чтении поддержали 306 народных депутатов.

Реклама

Документ предоставляет возможность военнослужащим, достигшим возрастного ограничения, оставаться на службе по контракту, если их состояние здоровья позволяет выполнять обязанности.

Согласно принятому закону, граждане, которые достигли предельного возраста, но были уволены со службы после 1 января 2015 года, смогут заключать контракт и проходить военную службу на должностях рядового, сержантского, старшинского состава, а также младшего и старшего офицерского состава.

Для назначения на офицерскую должность обязательно согласие Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Контракт будет заключаться сроком на один год с возможностью дальнейшего продления. В то же время вводится двухмесячный испытательный срок. В случае его непрохождения или выявленного несоответствия к выполнению служебных обязанностей контракт может быть досрочно расторгнут.

«Правда, в тексте нечетко прописано, кто именно должен согласовывать кандидатуры на контрактную службу, и это может создать возможности для злоупотреблений или выборочных решений. Поэтому так важны подзаконные акты, которые определят эти процедуры», — заявила народный депутат от Европейской солидарности Ирина Геращенко.

По ее словам, закон должен вступить в силу сразу после опубликования, подзаконные акты нужно принять в течение трех месяцев.