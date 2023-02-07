Попытка увольнения Резникова. Могут ли кадровые слухи повлиять на поддержку со стороны Запада — интервью NV 7 февраля, 08:51 Эксклюзив NV Министр обороны Украины Алексей Резников во время пресс-конференции, 5 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Валерий Клочок, политический эксперт, в интервью Radio NV рассказал, как слухи о вероятности отставки министра обороны Украины Алексея Резникова могут повлиять на процессы поддержки ВСУ с странами Запада.

— Начнём, конечно, с Алексея Резникова. Есть уже заявление, что его отправят в отставку. Давид Арахамия утверждал, что, скорее всего, возглавит Министерство обороны Кирилл Буданов, который сейчас возглавляет Главное управление разведки.

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Такая перестановка во время войны, я уже много видел сообщений среди тех, кто считает, что это категорически неправильно, и примерно такое же количество сообщений о том, что это категорически правильно.

Потому что, если есть хоть какой-то намек на коррупционные истории, значит должны быть приняты решения. Как нам понимать, где предел: правильно или неправильно? Много эмоций было в этой истории.

— Совершенно верное замечание, что здесь присутствует субъективизм. То есть, каждый для себя трактует это так, как он видит опасности, угрозы, правильность решения. Нет единодушного мнения, я это также отмечаю среди своих подписчиков, знакомых, многие это утверждают. И я с начала этого скандала, который совпал с решениями о поставках вооружения нам, имел опасения, что могут быть проблемы.

Но после того, как мы стали очевидцами этих скандальных обысков, массовых вручений о подозрениях в разных структурах — силовых, налоговых, снабжение оружием не прекратилось. И дальше наши американские партнеры и другие — активно объявляли о его предоставлении.

Это совершенно очевидный факт. Это у меня лично сомнения развеялись, что завязан вопрос на персоналиях. То есть завязан он скорее на истории с этим коррупционным скандалом. Потому что неприятным сигналом сразу появились сообщения о том, что будут отсрочены поставки бронированной техники. Я был удивлен, шокирован приятно, что когда Джо Байден сказал, что едет 31 танк Abrams в Украину. Он тогда не назвал даты. И сказал, что минимум два батальона танков поедут в Украину. Это из Германии. На том фоне, что Олаф Шольц говорил: десяток, полтора примерно так.