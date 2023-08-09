«Слугу народа» Гунько отправили под стражу

9 августа, 19:59
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Анатолий Гунько (Фото:Анатолій Гунько/Facebook)

Анатолий Гунько (Фото:Анатолій Гунько/Facebook)

Высший антикоррупционный суд в среду, 9 августа, отправил под стражу народного депутата от Слуги народа Анатолия Гунько, которого задержали во время получения части взятки в 85 тысяч долларов. Об этом сообщает Суспільне.

Гунько арестован на два месяца с альтернативой залога в 30 млн грн — прокуратура настаивала на залоге в 50 млн грн.

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Ранее 9 августа НАБУ и САП сообщили нардепу о подозрении в требовании и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

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8 августа НАБУ и САП разоблачили нардепа от Слуги народа Анатолия Гунько и двух его сообщников, которые получили первую часть взятки в размере 85 тысяч долларов от предпринимателя за якобы «передачу в аренду государственных земель».

По данным СБУ, за взятку нардеп обещал бизнесмену обеспечить передачу для обработки государственных земельных участков Национальной академии аграрных наук Украины.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Коррупция Арест Мера пресечения Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) Взятка партия Слуга народа ВАКС Анатолий Гунько

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