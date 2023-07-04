Нардепы хотят, чтобы Зеленский возвращал представления о назначении судей. В ЦПК предостерегают о контроле из Офиса президента 4 июля, 13:39 В Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому Зеленский сможет контролировать назначение судей (Фото:САП)

Народные депутаты от Слуги народа зарегистрировали законопроект № 9439, в котором предлагают предоставить президенту право возвращать Высшему совету правосудия представление о назначении судей. В Центре противодействия коррупции предостерегают, что Офис президента сможет управлять этим в «ручном режиме».



Проект закона зарегистрировали на сайте Верховной Рады 29 июня.

В нем предлагают предоставить Владимиру Зеленскому полномочия возвращать на время действия военного положения и еще год после его отмены представление о назначении судьи на должность в ВСП для повторного рассмотрения. Основанием может быть представление от СБУ или НАБУ о возможном совершении судьей противоправных действий, которые могут вредить национальной безопасности.

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В пояснительной записке депутаты пишут, что хотя с начала полномасштабного вторжения России многие работники судебной системы стали на защиту Украины, «существуют и некоторые позорные случаи действий отдельных представителей судебной власти вопреки национальным интересам, в ущерб авторитету и доверию к судебной власти, как внутри Украины, так и со стороны международного сообщества».

В то же время согласно статье 128 Конституции Украины президент может назначать на должность судью по представлению Высшего совета правосудия в порядке, установленном законом.

«На практике это даст Офису президента возможность фактически торговаться за назначение судей и строить судебную систему „под себя“. Такой инструмент позволит и не допускать назначения судей, которые не захотят „сотрудничать“ с ОП, и наоборот — назначать полностью ручных судей. Ведь Офис президента имеет прямой контроль над СБУ», — поясняют в ЦПК.

По словам заместителя исполнительного директора ЦПК Елены Щербан, сейчас в судах вакантные почти 3000 должностей и если Рада поддержит этот законопроект, то «это практически половина судей, контроль над которыми могут получить в Офисе президента».

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«В целом качественное проведение процедур отбора судей уже само по себе должно исключать возможность назначения сомнительных лиц на должность судьи. В свою очередь цель отвода президенту исключительно церемониальной функции при назначении судьи есть и было устранение политического влияния на процесс формирования судейского корпуса», — добавили в Центре противодействия коррупции.

