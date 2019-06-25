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Слуга народа пожаловалась в полицию и ГПУ на кандидатов-«клонов»

Сегодня, 18:29
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Слуга народа пожаловалась в полицию и ГПУ на кандидатов-«клонов» - фото

Скриншот видео Слуга народа / Youtube

Партия заявила о работе «клонов» политсилы

Представители партии Слуга народа во вторник, 25 июня обратились с заявлением в МВД, Нацполицию и ГПУ в связи с регистрацией в одномандатных округах кандидатов-«клонов».

Об этом сообщает пресс-служба партии.

В политсиле заявили, что «клоны» «незаконно используют бренд Слуги народа в избирательной кампании.

Представитель партии Александр Качура отметил, что пока зарегистрировано около ста кандидатов-«клонов» в одномандатных округах.

В заявлении сказано, что часть кандидатов в народные депутаты указали в своих личных данных в заявлениях, которые подавали в ЦИК при регистрации, информацию о том, что они якобы работают в частном предприятии Слуга народа, ООО Слуга народа или общественные организации Слуга народа, что имеет признаки мошенничества.

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«Это грязная технология, развернутая против партии Слуга народа, чтобы ввести в заблуждение людей и не дать им возможности проголосовать за ту политическую силу, за которую они собираются», — отметил он.

Напомним, что выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.

Теги:   Досрочные выборы в ВР партия Слуга народа

Спецтема   Выборы в Раду

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