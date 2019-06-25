Слуга народа пожаловалась в полицию и ГПУ на кандидатов-«клонов» Сегодня, 18:29 346 Цей матеріал також доступний українською Скриншот видео Слуга народа / Youtube Партия заявила о работе «клонов» политсилы Скриншот видео Слуга народа / Youtube

Представители партии Слуга народа во вторник, 25 июня обратились с заявлением в МВД, Нацполицию и ГПУ в связи с регистрацией в одномандатных округах кандидатов-«клонов».

Об этом сообщает пресс-служба партии.

В политсиле заявили, что «клоны» «незаконно используют бренд Слуги народа в избирательной кампании.

Представитель партии Александр Качура отметил, что пока зарегистрировано около ста кандидатов-«клонов» в одномандатных округах.

В заявлении сказано, что часть кандидатов в народные депутаты указали в своих личных данных в заявлениях, которые подавали в ЦИК при регистрации, информацию о том, что они якобы работают в частном предприятии Слуга народа, ООО Слуга народа или общественные организации Слуга народа, что имеет признаки мошенничества.



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«Это грязная технология, развернутая против партии Слуга народа, чтобы ввести в заблуждение людей и не дать им возможности проголосовать за ту политическую силу, за которую они собираются», — отметил он.

Напомним, что выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.