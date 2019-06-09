Слуга народа: стали известны новые имена мажоритарщиков Сегодня, 16:49 Цей матеріал також доступний українською Скриншот видео Слуга народа / Youtube Кандидаты в депутаты от Слуги народа Скриншот видео Слуга народа / Youtube

Партия президента Украины Владимира Зеленского Слуга народа назвала новые имена кандидатов в мажоритарных округах для участия в досрочных парламентских выборах.

В округе № 48 Краматорска от Слуги народа будет баллотироваться адвокат Татьяна Романцева.

В 62-м округе Житомирской области — Герой Украины, один из командиров 95-й аэромобильной бригады, участник АТО на Донбассе Игорь Герасименко.

В округе 68 Ужгород — художник и предприниматель Игорь Кочут.

В 185-м округе Херсонской области — аграрий Альберт Черепаха.

В 194-м округе Черкасской области — ректор Восточноевропейского университета Любовь Шпак.

Ранее Слуга народа представила первую двадцатку своего списка для участия в парламентских выборах 2019 года.

В воскресенье, 9 июня, в Национальном ботаническом саду имени Гришко состоялся съезд партии Слуга народа. Во время съезда был утвержден и обнародован список кандидатов от партии на выборах в Верховную Раду. Возглавил политсилу советник президента Дмитрий Разумков.

Среди претендентов в народные депутаты от Слуги народа:

Юрий Корявченков (Актер 95 Квартала по прозвищу Юзик) — по 31 округу (Кривой Рог, Днепропетровская область)

Блогер Максим Бужанский — по 25 округу (Днепр)

Журналист Александр Дубинский — 94 округа (Киевская область)

Врач-анестезиолог Максим Перебыйнис — по 201 округу (Киев)

Максим Гурин — по 218 округу (Киев).