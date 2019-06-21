199 кандидатов. Слуга народа подала документы в ЦИК для регистрации мажоритарщиков Сегодня, 10:28 Цей матеріал також доступний українською Слуга народа/Facebook Документы подали поздно вечером Слуга народа/Facebook

Партия Слуга народа подала документы для регистрации 199 кандидатов-мажоритарщиков в Центральную избирательную комиссию.

«Поздно вечером мы подали документы 199 кандидата в одномандатных округах. Наши юристы — герои. Следите за новостями», — говорится в сообщении партии на странице в Facebook.

В то же время партия пока не обнародовала данные о кандидатах по мажоритарным округам.

Ранее партия Слуга народа подала документы в ЦИК для регистрации списка.

Досрочные выборы в Раду должны состояться 21 июля.