199 кандидатов. Слуга народа подала документы в ЦИК для регистрации мажоритарщиков
Сегодня, 10:28
Партия Слуга народа подала документы для регистрации 199 кандидатов-мажоритарщиков в Центральную избирательную комиссию.
«Поздно вечером мы подали документы 199 кандидата в одномандатных округах. Наши юристы — герои. Следите за новостями», — говорится в сообщении партии на странице в Facebook.
В то же время партия пока не обнародовала данные о кандидатах по мажоритарным округам.
Ранее партия Слуга народа подала документы в ЦИК для регистрации списка.
Досрочные выборы в Раду должны состояться 21 июля.