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199 кандидатов. Слуга народа подала документы в ЦИК для регистрации мажоритарщиков

Сегодня, 10:28
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199 кандидатов. Слуга народа подала документы в ЦИК для регистрации мажоритарщиков - фото

Слуга народа/Facebook

Документы подали поздно вечером

Партия Слуга народа подала документы для регистрации 199 кандидатов-мажоритарщиков в Центральную избирательную комиссию.

«Поздно вечером мы подали документы 199 кандидата в одномандатных округах. Наши юристы — герои. Следите за новостями», — говорится в сообщении партии на странице в Facebook.

В то же время партия пока не обнародовала данные о кандидатах по мажоритарным округам.

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Ранее партия Слуга народа подала документы в ЦИК для регистрации списка.

Досрочные выборы в Раду должны состояться 21 июля.

Теги:   ЦИК Украины Досрочные выборы в ВР партия Слуга народа

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