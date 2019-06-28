Кандидаты от Слуги народа подпишут меморандум об ответственности Вчера, 12:49 753 Цей матеріал також доступний українською Скриншот видео Слуга народа / Youtube В партии решили подписать меморандум об ответственности Скриншот видео Слуга народа / Youtube

Кандидаты в народные депутаты от Слуги народа подпишут меморандум об ответственности.



Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

В меморандуме предусмотрено обязательство голосовать лично и добровольное сложение полномочий.

Процесс подписания уже начался.

«Это наша позиция на следующие 5 лет. Быть депутатом — это ответственность, а не просто красивый значок. И я верю, что мы сможем стать единой командой, которая будет работать над реализацией этой ответственности», — сказал председатель Слуги народа Дмитрий Разумков.