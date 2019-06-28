Кандидаты от Слуги народа подпишут меморандум об ответственности
Вчера, 12:49
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Кандидаты в народные депутаты от Слуги народа подпишут меморандум об ответственности.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
В меморандуме предусмотрено обязательство голосовать лично и добровольное сложение полномочий.
Процесс подписания уже начался.
«Это наша позиция на следующие 5 лет. Быть депутатом — это ответственность, а не просто красивый значок. И я верю, что мы сможем стать единой командой, которая будет работать над реализацией этой ответственности», — сказал председатель Слуги народа Дмитрий Разумков.