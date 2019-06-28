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Кандидаты от Слуги народа подпишут меморандум об ответственности

Вчера, 12:49
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Скриншот видео Слуга народа / Youtube

В партии решили подписать меморандум об ответственности

Кандидаты в народные депутаты от Слуги народа подпишут меморандум об ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

В меморандуме предусмотрено обязательство голосовать лично и добровольное сложение полномочий.

Процесс подписания уже начался.

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«Это наша позиция на следующие 5 лет. Быть депутатом — это ответственность, а не просто красивый значок. И я верю, что мы сможем стать единой командой, которая будет работать над реализацией этой ответственности», — сказал председатель Слуги народа Дмитрий Разумков.

Теги:   Досрочные выборы в ВР партия Слуга народа

Спецтема   Выборы в Раду

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