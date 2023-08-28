Вениславский объяснил, почему исключенный из фракции Слуги народа Торохтий не потерял статус нардепа 28 августа, 15:06 Алина Левченко и Богдан Торохтий (Фото:Аліна Левченко / Facebook)

Нардеп, член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки и представитель президента Украины в парламенте Федор Вениславский в интервью Radio NV объяснил, почему исключенный из фракции Слуги народа нардеп Богдан Торохтий не потерял статус нардепа.

«Решение фракции об исключении из фракции тех народных депутатов, которые своими действиями ставят под сомнение эффективность работы парламента или статус народного депутата, если они были избраны или по мажоритарной или по пропорциональной избирательной системе, не влечет за собой потерю депутатского мандата. Потеря депутатского мандата наступает лишь, если депутат, который избран по списку, добровольно вышел из состава фракции. Если его исключили — это уже не является выходом», — сказал Вениславский в эфире Radio NV, комментируя исключение Торохтия из парламентской фракции через неделю после того, как ее председатель Давид Арахамия заявил, что Болгария — не Мальдивы и лишать мандата Торохтия не будут.

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По словам представителя президента в Раде, Торохтий теперь будет внефракционным депутатом Рады.

«Мы должны действовать в рамках Конституции. И как бы нам этого не хотелось порой, но принимать неправовые, неконституционные решения — это точно не тот путь, который мы должны демонстрировать, особенно, когда намерены стать полноценным членом Европейского Союза», — добавил он.

Журналисты Bihus.info сообщали, что жена нардепа Богдана Торохтия Алина Левченко в августе 2022 года купила квартиру и помещение в курортном городе Несебр в Болгарии. Также в октябре 2022 года у нее появилась квартира в ЖК Новопечерская башня в Киеве, в марте — паркоместо там же.



По информации расследователей, с 24 февраля 2022 года по 1 июня 2023-го Торохтий восемь раз выезжал из Украины и ни разу ничего не писал о пребывании за границей в соцсетях.

Всего после полномасштабного вторжения РФ нардеп находился за пределами Украины более 90 дней — это примерно три месячных отпуска за полтора года. Благодаря публикациям его жены в Instagram журналистам удалось идентифицировать выезды Торохтия в Болгарию, Грецию, Турцию, Катар и ОАЭ. В комментарии журналистам депутат подтвердил, что выезжал за границу, но «по семейным делам» — к детям и жене.

В другом расследовании Bihus.Info речь шла о том, что после 24 февраля 2022-го семья Торохтия успела сменить три машины, и все они покупались на имя его жены Алины Левченко.

3 августа глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что отдых народного депутата Богдана Торохтия в Болгарии нельзя сравнивать с поездкой Юрия Аристова на Мальдивские острова, именно поэтому к Торохтию и не было применено никаких карательных мер.

Однако уже 8 августа Арахамия заявил, что инициирует исключение из фракции Торохтия, который отдыхал в Болгарии во время военного положения, а 10 августа — что все юридические процедуры по исключению Торохтия из фракции завершены.