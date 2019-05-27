Разумков возглавил партию Слуга Народа Сегодня, 11:10 2514 Цей матеріал також доступний українською НВ Разумков стал № 1 в партии Зеленского НВ

Советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков возглавил партию Слуга народа.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, он был избран главой партии на съезде вместо главы предвыборного штаба новоизбранного президента Ивана Баканова.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

По данным последних опросов, партию Слуга народа готовы поддержать 39,9% украинцев среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

