Партия слуга народа. Партийные списки, кандидаты, прогноз на парламентские выборы Сегодня, 13:00 Цей матеріал також доступний українською Кадр видео Слуга Народу via Facebook Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков выступает на ее первом съезде Кадр видео Слуга Народу via Facebook

НВ рассказывает о партиях, которые принимают участие в досрочных выборах в Верховную Раду. Партия Слуга народа президента Владимира Зеленского — лидер рейтинга.

По данным Минюста, партия Слуга народа была зарегистрирована 13 апреля 2016 года под названием Партія рішучих змін. На тот момент ее главой был Евгений Юрдига. В декабре 2017 года партия сменила название на Слуга народа, а ее главой стал Иван Баканов.

До недавнего времени у Слуги народа не было программы, имущества и она не вела никакой деятельности, будучи фактически виртуальной. 27 мая стало известно, что Слугу народа возглавил советник Зеленского Дмитрий Разумков, так как Ивана Баканова Зеленский назначил замглавы СБУ.

Что обещает Слуга народа

Предвыборную программу и первую сотню своего списка партия Слуга народа представила уже после того как президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных выборов. Это произошло на первом публичном съезде партии 9 июня.

Слуга народа в свой предвыборной программе обещает:

— отмену неприкосновенности народных депутатов;

— механизм наложения «народного вето» на новые законопроекты, не устраивающие общество;

— возвращение ответственности для чиновников за незаконное обогащение;

— вознаграждение гражданам за выявление коррупции (как это должно происходить, не описано);

— не менее 5% ВВП страны тратить на оборонный сектор;

— евроатлантический вектор развития;

— уменьшить судебный сбор и внедрить институт суда присяжных;

— урегулировать право владения оружием;

— провести национальный экономический аудит;

— ввести налог на выведенный капитал и лишить Фискальную службу правоохранительных функций;

— провести всеукраинскую перепись населения;

— внедрить «экономический паспорт украинца», по которому все дети получат долю от эксплуатации природных ресурсов на индивидуальные счета;

— отменить энергетическую схему «Роттердам+» и ей подобные;

— «базовое материальное обеспечение» на уровне трех минимальных зарплат для преподавателей средних и высших учебных заведений;

— ввести систему обязательного медицинского страхования;

— поддерживать украинскую культуру и язык при помощи фискальных стимулов и госфинансирования.

Партийные списки

Первое место в списке Слуги народа занял глава партии Дмитрий Разумков, второе — представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук, третье — Ирина Венедиктова, эксперт команды президента по вопросам реформы судебной системы.

Следующие семь мест списка распределились так: Давид Арахамия, предприниматель и волонтер; Галина Янченко, эксперт по вопросам антикоррупционной политики; Михаил Федоров, руководитель digital-направления Слуги народа; Александр Корниенко, глава избирательного штаба Слуги народа; Анастасия Красносельская, эксперт по налоговому и антикоррупционному законодательству; Александр Ткаченко, гендиректор телеканала 1+1; Жан Беленюк, спортсмен.

Номера с 10 по 20 в списке партии Слуга народа занимают, соответственно, Сергей Бабак, эксперт по вопросам образования; Владислав Криклий, экономист; Елена Шуляк, эксперт по вопросам строительства; Дмитрий Наталуха, правозащитник; Елизавета Ясько, кинопродюсер; Алексей Оржель, эксперт по вопросам энергетики; Андрей Герус, эксперт по вопросам энергетики; Михаил Радуцкий, врач; Денис Монастырский, эксперт по вопросам правоохранительной и судебной систем; Даниил Гетьманцев, финансовый эксперт.

Лидер рейтинга

Благодаря ассоциации с сериалом Слуга народа еще в декабре 2017 года — в мае 2018 года за одноименную партию, по данным Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива, готовы были проголосовать 4−5% опрошенных украинцев, собиравшихся на выборы.

Согласно последнему опросу, проведенному Центром Социальный мониторинг и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко, сейчас Слугу народа готовы поддержать 43,1% респондентов среди тех, кто определился и будет голосовать. Эта партия является лидером рейтинга.

НВ