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Партия слуга народа. Партийные списки, кандидаты, прогноз на парламентские выборы

Сегодня, 13:00
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Партия слуга народа. Партийные списки, кандидаты, прогноз на парламентские выборы - фото

Кадр видео Слуга Народу via Facebook

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков выступает на ее первом съезде

НВ рассказывает о партиях, которые принимают участие в досрочных выборах в Верховную Раду. Партия Слуга народа президента Владимира Зеленского — лидер рейтинга.

По данным Минюста, партия Слуга народа была зарегистрирована 13 апреля 2016 года под названием Партія рішучих змін. На тот момент ее главой был Евгений Юрдига. В декабре 2017 года партия сменила название на Слуга народа, а ее главой стал Иван Баканов.

До недавнего времени у Слуги народа не было программы, имущества и она не вела никакой деятельности, будучи фактически виртуальной. 27 мая стало известно, что Слугу народа возглавил советник Зеленского Дмитрий Разумков, так как Ивана Баканова Зеленский назначил замглавы СБУ.

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Что обещает Слуга народа

Предвыборную программу и первую сотню своего списка партия Слуга народа представила уже после того как президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных выборов. Это произошло на первом публичном съезде партии 9 июня.

Слуга народа в свой предвыборной программе обещает:

— отмену неприкосновенности народных депутатов;

— механизм наложения «народного вето» на новые законопроекты, не устраивающие общество;

— возвращение ответственности для чиновников за незаконное обогащение;

— вознаграждение гражданам за выявление коррупции (как это должно происходить, не описано);

— не менее 5% ВВП страны тратить на оборонный сектор;

— евроатлантический вектор развития;

— уменьшить судебный сбор и внедрить институт суда присяжных;

— урегулировать право владения оружием;

— провести национальный экономический аудит;

— ввести налог на выведенный капитал и лишить Фискальную службу правоохранительных функций;

— провести всеукраинскую перепись населения;

— внедрить «экономический паспорт украинца», по которому все дети получат долю от эксплуатации природных ресурсов на индивидуальные счета;

— отменить энергетическую схему «Роттердам+» и ей подобные;

— «базовое материальное обеспечение» на уровне трех минимальных зарплат для преподавателей средних и высших учебных заведений;

— ввести систему обязательного медицинского страхования;

— поддерживать украинскую культуру и язык при помощи фискальных стимулов и госфинансирования.

Партийные списки

Первое место в списке Слуги народа занял глава партии Дмитрий Разумков, второе — представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук, третье — Ирина Венедиктова, эксперт команды президента по вопросам реформы судебной системы.

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Следующие семь мест списка распределились так: Давид Арахамия, предприниматель и волонтер; Галина Янченко, эксперт по вопросам антикоррупционной политики; Михаил Федоров, руководитель digital-направления Слуги народа; Александр Корниенко, глава избирательного штаба Слуги народа; Анастасия Красносельская, эксперт по налоговому и антикоррупционному законодательству; Александр Ткаченко, гендиректор телеканала 1+1; Жан Беленюк, спортсмен.

Номера с 10 по 20 в списке партии Слуга народа занимают, соответственно, Сергей Бабак, эксперт по вопросам образования; Владислав Криклий, экономист; Елена Шуляк, эксперт по вопросам строительства; Дмитрий Наталуха, правозащитник; Елизавета Ясько, кинопродюсер; Алексей Оржель, эксперт по вопросам энергетики; Андрей Герус, эксперт по вопросам энергетики; Михаил Радуцкий, врач; Денис Монастырский, эксперт по вопросам правоохранительной и судебной систем; Даниил Гетьманцев, финансовый эксперт.

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Лидер рейтинга

Благодаря ассоциации с сериалом Слуга народа еще в декабре 2017 года — в мае 2018 года за одноименную партию, по данным Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива, готовы были проголосовать 4−5% опрошенных украинцев, собиравшихся на выборы.

Согласно последнему опросу, проведенному Центром Социальный мониторинг и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко, сейчас Слугу народа готовы поддержать 43,1% респондентов среди тех, кто определился и будет голосовать. Эта партия является лидером рейтинга.

НВ

Теги:   Досье партий - 2019 Досрочные выборы в ВР Владимир Зеленский партия Слуга народа

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