«Юридически ничтожные инициатива». В Слуге народа объяснили, почему не поддержали лишение мандатов нардепов от ОПЗЖ 4 января, 20:46 Верховная Рада (Фото:НВ)

Во фракции Слуги народа заявили, что поддерживают привлечение к ответственности пророссийских политиков, причастных к разжиганию войны, но против «волюнтаристских и юридически никчемных инициатив».

Спикер фракции СН Юлия Палийчук опубликовала в Telegram-канале заявление политсилы после информации о том, что руководство фракции отказалось поддерживать обращение к главе Верховной Рады о лишении полномочий депутатов от бывшей ОПЗЖ.

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«Фракция политической партии Слуга народа последовательно выступает за привлечение к юридической и политической ответственности всех пророссийских политиков, причастных к разжиганию войны, распространению вражеской пропаганды, коллаборационизму и поддержке государства-агрессора», — сказано в заявлении.

В СН напомнили, что после начала полномасштабного вторжения в Украине запретили пророссийские партии, а их лидеры получили подозрения «в строгом соответствии с законами и Конституцией», а некоторые потеряли свои депутатские мандаты. Там заявили, что наказание пророссийских сил должно иметь серьезные юридические основания и не вызывать сомнений ни в украинских, ни в международных судах.

«Мы поддерживаем и будем поддерживать все законные и конституционные методы лишения остатков политического влияния всех представителей пророссийских сил. Но мы не готовы поддерживать волюнтаристские и юридически ничтожные инициативы, которые только подыгрывают пророссийским силам, оставляя им шанс на юридическое обжалование и политическую реабилитацию в будущем», — объяснили в Слуге народа.

Фракция СН также призвала гражданское общество, политиков и ученых «сосредоточиться на поиске правового механизма, который позволит добиться желаемого законным способом».

28 марта партия ОПЗЖ заявила о приостановлении своей деятельности. 14 апреля на заседании Верховной Рады объявили решение СНБО о приостановлении деятельности фракции Оппозиционная платформа — За жизнь в парламенте. 21 апреля в Раде объявили о создании депутатской группы Платформа за жизнь и мир, в которую вошли представители запрещенной ОПЗЖ. Возглавил группу Юрий Бойко.

15 сентября Верховный Суд принял решение о запрете деятельности партии ОПЗЖ, отклонив апелляционную жалобу пророссийской политсилы. Решение окончательно и не подлежит обжалованию.

Ранее глава парламента Руслан Стефанчук говорил, что для лишения мандатов нардепов от бывшей ОПЗЖ нужно найти «законодательное воплощение», чтобы это «не попахивало революцией 1917 года или тем, что сейчас делает Россия в Украине».