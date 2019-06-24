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Глава штаба Слуги народа назвал потенциальных партнеров партии в Раде

Вчера, 22:28
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Глава штаба Слуги народа назвал потенциальных партнеров партии в Раде - фото

НВ

Выборы состоятся 21 июля

Глава предвыборного штаба Слуги народа Александр Корниенко заявил, что в случае прохождения в парламент партия видит своими потенциальными партнерами Силу и честь и Голос.

Об этом сообщил в интервью theБабель.

На вопрос: «Кто ваши потенциальные партнеры?» — Корниенко ответил: «Это новые силы. Конечно, «Голос», «Сила и честь».

«Мы бы хотели формировать коалицию с новыми [политсилами]», — подчеркнул он.

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Напомним, что выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.

Теги:   Досрочные выборы в ВР партия Слуга народа

Спецтема   Выборы в Раду

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