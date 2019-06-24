Глава штаба Слуги народа назвал потенциальных партнеров партии в Раде
Вчера, 22:28
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Глава предвыборного штаба Слуги народа Александр Корниенко заявил, что в случае прохождения в парламент партия видит своими потенциальными партнерами Силу и честь и Голос.
Об этом сообщил в интервью theБабель.
На вопрос: «Кто ваши потенциальные партнеры?» — Корниенко ответил: «Это новые силы. Конечно, «Голос», «Сила и честь».
«Мы бы хотели формировать коалицию с новыми [политсилами]», — подчеркнул он.
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Напомним, что выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.