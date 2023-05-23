В финансировании партии Слуга народа выявлены признаки уголовного правонарушения — НАПК 23 мая, 23:03 Слуга народа (Фото:Слуга народа / Facebook)

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило признаки уголовного правонарушения в финансировании партии Слуга народа. Ведомство направило обоснованный вывод в Нацполицию, говорится в официальном заявлении.

НАПК утверждает, что три физических лица внесли деньги на счет партии Слуга народа на сумму около 2,9 млн грн, однако у них не было соответствующих доходов для таких взносов.

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Этот факт может свидетельствовать о том, что эти люди распоряжались средствами третьих лиц, желающих сохранить свою анонимность во время финансирования партии, отмечает ведомство.

«Согласно законодательству не допускается осуществление взносов в поддержку политических партий анонимными лицами или лицами под псевдонимом», — отмечает НАПК.

Ведомство направило «обоснованный вывод» в Нацполицию о совершении уголовного правонарушения.

По части второй статьи 159¹ предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.