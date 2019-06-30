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У кандидата в депутаты от Слуги народа обнаружили двойное гражданство

Сегодня, 00:01
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Facebook/Александр Куницкий

ЦИК проверяет информацию о двойном гражданстве Куницкого

У Центральной избирательной комиссии есть данные о наличии у кандидата в депутаты от Слуги народа Александра Куницкого двойного гражданства.

Об этом заявил советник председателя ЦИК Александр Остапа, сообщает гражданская сеть ОПОРА.

«Есть материалы о том, что у Куницкого есть двойное гражданство и о паспорте… Сейчас у ЦИК есть все доказательные документы. В настоящее время проводится исследование. Когда оно будет завершено, будет принято соответствующее решение», — отметил он.

Александр Куницкий баллотируется по 169 одномандатному избирательному округу в Харькове.

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Ранее появилась информация, что Куницкий не проживает в Харькове, а о наличии у него гражданства Израиля свидетельствует предоставленная израильским Ведомством по вопросам корпораций выписка о залоге имущества «гражданина Израиля Александра Куницкого».

Согласно справке, кандидат от Слуги народа был зарегистрирован по адресу Хайфа, ул. Ха-Тихон, 7, 2.

Сам Куницкий наличие гражданства Израиля отрицает.

Теги:   Парламентские выборы Двойное гражданство партия Слуга народа

Спецтема   Выборы в Раду

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