У кандидата в депутаты от Слуги народа обнаружили двойное гражданство
У Центральной избирательной комиссии есть данные о наличии у кандидата в депутаты от Слуги народа Александра Куницкого двойного гражданства.
Об этом заявил советник председателя ЦИК Александр Остапа, сообщает гражданская сеть ОПОРА.
«Есть материалы о том, что у Куницкого есть двойное гражданство и о паспорте… Сейчас у ЦИК есть все доказательные документы. В настоящее время проводится исследование. Когда оно будет завершено, будет принято соответствующее решение», — отметил он.
Александр Куницкий баллотируется по 169 одномандатному избирательному округу в Харькове.
Ранее появилась информация, что Куницкий не проживает в Харькове, а о наличии у него гражданства Израиля свидетельствует предоставленная израильским Ведомством по вопросам корпораций выписка о залоге имущества «гражданина Израиля Александра Куницкого».
Согласно справке, кандидат от Слуги народа был зарегистрирован по адресу Хайфа, ул. Ха-Тихон, 7, 2.
Сам Куницкий наличие гражданства Израиля отрицает.