Партия изменит название и подходы. Не менее 80% «слуг народа» понимают, что не попадут в новую Раду и «используют возможности» — политолог 10 августа, 18:34 NV Премиум Партия Слуга народа может сменить название, прогнозирует Алексей Кошель (Фото:Слуга народу / Facebook)

Политолог Алексей Кошель в интервью Radio NV прогнозирует, что партия Слуга народа к следующим выборам изменит название и подходы, а большинство нынешних депутатов не попадут в Верховную Раду следующего созыва и поэтому максимально используют возможности, которые им дает статус депутата сейчас.



«Первая причина: подавляющее большинство депутатов фракции Слуга народа (думаю, не менее 80%) прекрасно понимают, что в парламенте следующего созыва им будет нечего делать. Совершенно очевидно, что в нынешнем виде партия Слуга народа не сохранится. Очевидно, что будет достаточно серьезное переформатирование — я думаю, новое название, новые подходы. И не более, чем несколько десятков депутатов нынешнего созыва могут попасть в следующие списки», — заявил Кошель в эфире Radio NV.

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По словам политолога, многие из нынешних «слуг народа» понимают, что их ждет политическая пенсия.