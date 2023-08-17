Только ситуативное сотрудничество. У власти нет договоренностей с ОПЗЖ в стиле «поддержка в обмен на отсутствие давления» — Корниенко 17 августа, 13:23 Глава фракции СН Давид Арахамия (слева), первый вице-спикер Александр Корниенко (посередине) и депутат монобольшинства Даниил Гетманцев (справа) во время заседания парламента 14 июля (Фото:Крымский Андрей / УНИАН)

Вопрос переноса праздников по церковному календарю стал одним из разногласий между СН и бывшими представителями ОПЗЖ, рассказал Александр Корниенко, первый заместитель председателя ВР.

Депутаты парламента, ранее принадлежавшие к запрещенной ОПЗЖ, могут поддерживать некоторые решения монобольшинства, но это не происходит системно, считает первый вице-спикер ВР Александр Корниенко. Он также не исключает действий правоохранителей в отношении этих народных избранников.

Видео дня

Об этом Корниенко сказал в интервью NV.



«Я бы не сказал, что [выходцы из ОПЗЖ поддерживают] системно, — заметил первый вице-спикер, — Есть идеологические вещи, против которых они. Например, не голосовали за перенос праздников в соответствии с церковным календарем, который сейчас будет в Украине. Это тоже важный показатель. Они продолжают как-то [работать] с этой аудиторией, из которой они вышли 4 года назад. Наверное, имеют какие-то планы или надежды».



Также Корниенко отрицает возможные договоренности власти и депутатов бывшей ОПЗЖ о поддержке в обмен на отсутствие правоохранительного давления: «Я думаю, что этот тезис не является справедливым. 2−3 недели назад было очередное задержание и подозрение участнику их фракции [Александру] Пономареву. Так же могут быть какие-то там движения по другим коллегам из той фракции, где Пономарев был, — Платформы за жизнь и мир; и из Восстановления, где меньше представителей ОПЗЖ бывших, и есть бывшие выходцы или изгнанники из Слуги народа».



Корниенко отметил, что «лично с ними никаких переговоров не вел».



«Я не знаю, возможно, монобольшинство ведет. Мы с ними ведем переговоры исключительно в рамках согласительного совета с [председателем ВР Русланом] Стефанчуком, [вице-спикером ВР Еленой] Кондратюк, по формированию повестки дня на следующее заседание», — отметил заместитель председателя Рады.

