«Слуга народа» Холодов слагает мандат после расследования о том, что он уже полгода живет за границей 31 июля, 16:41 Слуга народа Холодов полгода живет на Кипре и развивает бизнес за рубежом (Фото:Андрей Холодов / Facebook)

Народный депутат от Слуги народа Андрей Холодов написал заявление о сложении мандата. Ранее журналисты публиковали расследование о том, что он уже полгода живет на Кипре и развивает семейный бизнес за рубежом.

Заявление Холодова опубликовал в Telegram народный депутат от Голоса Ярослав Железняк. По его словам, в Верховной Раде временно будет 402 нардепа — пока в парламент не зайдет следующий нардеп по списку от Слуги народа.

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Глава Рады Руслан Стефанчук написал в Facebook, что заявление рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.

Журналисты Схем установили, что Холодов в январе 2023 года выехал из Украины и с тех пор не возвращался. По информации журналистов, нардеп с семьей находится за границей, в частности, на Кипре, где у него есть семейный особняк.

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По данным источников Схем, по меньшей мере в июне и июле 2022-го, а также мае и июле 2023-го года Холодов был там. Именно на Кипре Схемы ранее нашли дом семьи Холодовых — вблизи побережья в городе Лимасол.

При этом народный депутат уже полгода не посещает заседания Верховной Рады и не участвует ни в одном голосовании. Но по видеосвязи подключается к заседаниям комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, где остается заместителем председателя.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в комментарии Схемам сказал, что ему неизвестно, где находится Холодов. В аппарате ВР журналистам сообщили, что в 2023 году отпуск Холодову не предоставлялся и командировки за границу не оформлялись.

Также Схемы узнали, что семья Холодова за рубежом развивает бизнес — его жена Екатерина Шаховская в конце декабря 2022 года приобрела долю в салоне красоты LA SALUTE Sport&Beauty в Вене. Сумма сделки составила 17,5 тысячи евро наличными.

По данным журналистов, Шаховская позиционирует себя как дизайнер одежды и является кумой Оксаны Марченко — жены кума Путина и подозреваемого в госизмене экс-нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Ранее мандата лишили нардепа от Слуги народа Юрия Аристова, которого журналисты заметили в 5-звездочном отеле на частном острове на Мальдивах. Ему вручили подозрение во внесении ложных сведений в официальные документы, что помогло ему уехать. Суд избрал Аристову меру пресечения в виде личного обязательства.

Президент Владимир Зеленский после скандала с Аристовым снова осудил отдых нардепов за границей во время войны, заявив, что "острова и курорты во время войны — это предательство интересов общества", и пригрозил нарушителям потерей должностей.

Нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко сообщал, что чиновникам и депутатам всех уровней отныне запрещено покидать Украину. Такое распоряжение, по его информации, прислали пограничникам, а решение о выезде будут принимать индивидуально в Офисе президента.