Рада обязательно поддержит инициативу Зеленского приравнять коррупцию к государственной измене — Елена Шуляк 31 августа, 16:13 Верховная Рада Украины поддержит президентский законопроект о приравнивании коррупции к государственной измене, уверена глава партии Слуга народа Елена Шуляк (Фото:НВ)

Глава партии Слуга народа Елена Шуляк в интервью Radio NV заявила, что Верховная Рада обязательно поддержит инициативу президента Украины Владимира Зеленского о приравнивании в Украине коррупции к государственной измене.

«Тот курс, который задекларировал Владимир Зеленский, мы слышали последнее интервью, когда было предложение приравнять вообще коррупцию к государственной измене, я думаю, что парламент обязательно поддержит такую инициативу и не только такую, потому что нам сейчас нужно максимально усилить всю антикоррупционную инфраструктуру», — сказала Шуляк в эфире Radio NV.

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27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу законодательно приравнять коррупцию к государственной измене на время военного положения.

Соответствующий законопроект Верховная Рада получит уже на ближайшей неделе.

По данным источников в ZN.UA, если это произойдет, то власти планируют разрешить расследовать такие дела на более 24 миллионов гривен не только Национальному антикоррупционному бюро, но и Службе безопасности Украины.

По мнению политогола Алексея Кошеля, таким образом Владимир Зеленский пытается «поставить очень четкую грань между главой государства и его командой и коррупционными скандалами, которые происходят в Минобороны».

Он также отметил, что президентский законопроект не решит проблему коррупции, поскольку ее нужно решать системно.