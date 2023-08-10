Политолог прогнозирует, что Слугу народа ждет еще более масштабная волна коррупционных сканадалов 10 августа, 19:16 Юрий Аристов, Анатолий Гунько, Богдан Торохтий и Андрей Холодов стали фигурантами скандалов за последние несколько недель (Фото:Фото со страниц в Facebook Юрия Аристова, Анатолия Гунько, Богдана Торохтия и Андрея Холодова)

Политолог Алексей Кошель в интервью Radio NV спрогнозировал, что партию Слуга народа ждет еще более масштабная, чем сейчас, волна коррупционных скандалов.

«Нас ждет вторая серия, значительно более масштабная», — заявил Кошель в эфире Radio NV.

По словам политолога, это будет связано с электронным декларированием, которое обещают вернуть до 15 сентября.

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«После того, как мы увидим покупку дорогой недвижимости, автомобилей, предметов роскоши в период войны. Это будет вторая огромная волна скандалов», — уверен он.

27 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о восстановлении электронного декларирования.

После начала полномасштабного вторжения России украинский парламент сделал необязательным для чиновников представление имущественных деклараций и их проверку НАПК. В то же время, в Меморандуме с МВФ Киев обязался восстановить е-декларирование до 1 августа 2023 года.

10 августа, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил об исключении из фракции нардепов Анатолия Гунько и Богдана Торохтия.

Журналисты Bihus.info сообщали, что жена Торохтия Алина Левченко в августе 2022 года купила квартиру и помещение в курортном городе Несебр в Болгарии. В октябре того же года у нее появилась квартира в ЖК Новопечерская башня в Киеве, в марте — паркоместо там же.



По информации расследователей, с 24 февраля 2022 года по 1 июня 2023-го Торохтий восемь раз выезжал из Украины и ни разу ничего не писал о пребывании за границей в соцсетях.

Всего после полномасштабного вторжения РФ нардеп находился за пределами Украины более 90 дней — это примерно три месячных отпуска за полтора года.

Благодаря публикациям его жены в Instagram журналистам удалось идентифицировать выезды Торохтия в Болгарию, Грецию, Турцию, Катар и ОАЭ.

В комментарии журналистам депутат подтвердил, что выезжал за границу, но «по семейным делам» — к детям и жене.

В другом расследовании Bihus.Info речь шла о том, что после 24 февраля 2022-го семья Торохтия успела сменить три машины, и все они покупались на имя его жены Алины Левченко.

8 августа НАБУ и САП разоблачили нардепа от Слуги народа Анатолия Гунько и двух его сообщников, которые получили первую часть взятки в размере 85 тысяч долларов от предпринимателя за якобы «передачу в аренду государственных земель».

По данным СБУ, за взятку нардеп обещал бизнесмену обеспечить передачу для обработки государственных земельных участков Национальной академии аграрных наук Украины.

9 августа, Верховная Рада лишила мандата депутата от Слуги народа Андрея Холодова. Ранее сам он написал соответствующее заявление после того, как журналисты выяснили, что Холодов уже полгода живет за границей.

8 августа было вручено подозрение бывшему «слуге», нардепу Александру Дубинскому, которого исключили из фракции еще в начале 2021 года. Сейчас Дубинского подозревают во внесении ложных сведений в официальные документы, на основании которых он выехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение.

