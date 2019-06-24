По городам и весям: Слуга народа анонсировала всеукраинский тур
Сегодня, 18:08
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Глава избирательного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко сообщил, что на этой неделе кандидаты от партии начнут тур по Украине.
Об этом пишет theБабель.
«Кандидаты будут ездить по городам и весям. Будет несколько таких отрядов по два-три человека. Я тоже буду ездить», — сказал Корниенко.
По его словам, в туре примут участие как мажоритарщики, так и кандидаты из списка.
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«Списочник будет приезжать в город, там к нему будут подключаться мажоритарщики — это комплексная история», — сказал он.
Напомним, что выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.