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По городам и весям: Слуга народа анонсировала всеукраинский тур

Сегодня, 18:08
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По городам и весям: Слуга народа анонсировала всеукраинский тур - фото

Кадр видео Слуга Народу via Facebook

В туре примут участие как мажоритарщики, так и кандидаты из списка партии

Глава избирательного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко сообщил, что на этой неделе кандидаты от партии начнут тур по Украине.

Об этом пишет theБабель.

«Кандидаты будут ездить по городам и весям. Будет несколько таких отрядов по два-три человека. Я тоже буду ездить», — сказал Корниенко.

По его словам, в туре примут участие как мажоритарщики, так и кандидаты из списка.

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«Списочник будет приезжать в город, там к нему будут подключаться мажоритарщики — это комплексная история», — сказал он.

Напомним, что выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.

Теги:   Досрочные выборы в ВР партия Слуга народа

Спецтема   Выборы в Раду

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