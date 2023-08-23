Нардеп от Слуги народа попал в ДТП 23 августа, 11:17 Александр Копыленко (Фото:www.facebook.com/profile.php?id=100038414404277)

Народный депутат от Слуги народа Александр Копыленко попал в ДТП, сообщил Рух Чесно в Telegram со ссылкой на коллег нардепа.

По информации Честно, сейчас он госпитализирован.

Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что речь идет о ДТП во Львовской области, которое произошло на автодороге Киев — Чоп во вторник, 22 августа.

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Как предварительно установили правоохранители, около 15:30 во вторник столкнулись три автомобиля: Toyota Camry, которым управлял 36-летний житель Ужгорода, Kia Sportage, которым управляла жительница Волынской области — 23 года, и Toyota RAV, за рулем которого находился 42-летний житель Червоноградского района.

В результате столкновения телесные повреждения получили 52-летний мужчина и двое малолетних детей: 10-летний мальчик и девочка в возрасте 12 лет они доставлены в больницу, диагнозы уточняют медики.

В 2019 году Копыленко был избран народным депутатом Украины 9 созыва как 135 номер в списке партии Слуга народа и беспартийный.

23 февраля Верховная Рада поддержала прекращение полномочий народного депутата Александра Трухина, ранее написавшего заявление о сложении мандата.



Трухин является фигурантом ДТП, которое произошло 23 августа 2021 года. 1 февраля УП опубликовала интервью патрульного, который первым прибыл на место ДТП, и видео с его нательной камеры. На видео Трухин предлагал «отблагодарить» полицейского 150 тысячами, пытался покинуть место аварии и отказывался проходить тест на драгере.

Позже в ГБР опубликовали видео с камер наблюдения, судя по которым, виновником ДТП был человек в одежде красного цвета (помощник депутата Полтавского облсовета Виктор Склема, сам Трухин был в костюме и белой рубашке).

В августе 2022 года издание Полтавщина сообщило, что Виктору Склеме, который ехал в машине Трухиным и которого признали виновным в ДТП, назначили штраф в размере 850 гривен.

22 декабря 2022 года Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело о ДТП с участием исключенного с партии Слуга народа нардепа Трухина.