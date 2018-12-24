Случайные люди. Почему чиновникам-реформаторам не удается сломать систему в Украине Сегодня, 08:17 791 Цей матеріал також доступний українською Фото пресс-службы Министерства финансов Александр Данилюк, экс-министр финансов, столкнулся с "давлением олигархических связей"

В Украине не найдется и десятка человек среди топовых госдеятелей, которых можно назвать успешными реформаторами, пишет журнал Новое Время.

А ведь за последние годы кабинеты власти накрывало волнами грузинских и польских агентов перемен, туда заходили успешные отечественные бизнесмены и топ-менеджеры. Но украинская бюрократическая машина доказала, что она в состоянии перемалывать любых реформаторов.

Пассивность главы государства, зачастую неготового поддержать изменения, сопротивляемость системы и мощные финансово-промышленные группы, влияющие на министерства, - вот три слона, которые затоптали перемены.

Итог таков: 90 % тех, кто пришел на госслужбу после Майдана, уже уволились, говорит Роман Бондарь, управляющий партнер компании Odgers Berndtson Ukraine, занимающийся подбором кадров для министерств.

Агрессивная среда

Когда в конце февраля 2014‑го Павло Шеремета впервые попал в здание Минэкономики в качестве главы ведомства, его поразило, что большинство его подчиненных - чиновники со стажем - боялись смотреть прямо в глаза. "Также я часто замечал влажные ладони, когда здоровался с мужчинами, как и дрожащий голос - это говорит о стрессе, - рассказывает экс-министр, довольно быстро покинувший Кабмин. - Это признаки общей тяжелой атмосферы, которая царит там со времен Иосифа Сталина".

Пропитанная нафталином атмосфера госучреждений поразила адвоката Игоря Чудновского, работавшего в Минагрополитики

Пропитанная нафталином атмосфера госучреждений поразила адвоката Игоря Чудновского. После Майдана он оказался в кресле директора департамента по правовой и законопроектной работе Минагрополитики. Продержался там почти на голом энтузиазме около года - платили ему около $ 300, что было в разы меньше, чем в адвокатуре.

Все это время Чудновскому пришлось бороться с неповоротливостью госаппарата. Например, он более полугода согласовывал с различными ведомствами создание кинологической службы для воюющей армии.

На бюрократическое болото насмотрелся и Макс Нефьодов, замминистра экономики и один из авторов ProZorro. За годы работы в Минэкономики он пришел к убеждению, что многие новации тормозятся лишь потому, что чиновники боятся принимать решения. В них живет страх наказания за действия, и они пишут отписки, поясняя, почему чего‑то делать не стоит.

Ключ к неуспеху

Бюрократизм, низкие зарплаты - к подобному многие пришедшие во власть реформаторы были готовы. Но мало кто из них осознавал, что придется еще и преодолевать сопротивление представителей власти и их близкого окружения.

Бывший министр финансов Александр Данилюк, который ушел с госслужбы после конфликта с премьером Владимиром Гройсманом, называет это "давлением олигархических связей".

Данилюк сумел внедрить автоматическое возмещение НДС лишь потому, что делал все в формате спецоперации

Данилюк, к примеру, сумел внедрить автоматическое возмещение НДС лишь потому, что делал все в формате спецоперации, во главе команды из трех человек и в закрытом режиме разрабатывая детали реформы. Иначе не получалось - на пути стоял Роман Насиров, на тот момент - глава Государственной фискальной службы.

НДС годами был тем полем, на котором паслись фискальные органы, манипулируя бизнесменами-экспортерами, и терять такой рычаг ГФС не желала.

Лишь когда Насирова арестовали за злоупотребление властью, спецгруппа Данилюка смогла за короткий промежуток времени провести через правительство свою инициативу. "Это была почти шпионская диверсия, не меньше", - вспоминает сейчас экс-министр.

Как правило, давление олигархических связей оказывается сильнее усилий отдельных топовых чиновников-модернизаторов.

Время коллапса

Тарас Шевченко, директор Центра демократии и верховенства права, отмечает: там, где госинституты создавали с нуля, как было, например, с НАБУ, кадровые перемены прошли гораздо успешнее. Но подобных случаев единицы. "В целом за пять лет я ожидал гораздо больше изменений", - говорит эксперт.

Ему вторит Нефьодов: мол, в Украине кадровой революции не произошло - скорее речь идет о некой эволюции.

А теперь революций ждать и не стоит. На сегодня в госаппарате, по мнению VIP-рекрутера Бондаря, исчез запрос на глубокие реформы: на носу выборы, и власти нужны послушные исполнители. "Стремясь повысить управляемость госсистемы, власти ищут лояльных чиновников. Однако спрашивают с них как с независимых и эффективных менеджеров. И наступает коллапс", - уверен Бондарь.

Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала Новое Время - №47 от 20 декабря 2018 года.